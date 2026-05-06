Doce acusados y un gobierno muy ocupado explicando

No es un análisis jurídico independiente.

Es una pieza de defensa política disfrazada de argumentación legal. Y eso, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, tiene un costo institucional altísimo que este país ya no puede permitirse.

El gobierno federal decidió salir a comunicar públicamente los argumentos jurídicos para frenar una solicitud de detención provisional con fines de extradición proveniente del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El caso involucra a 12 personas, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El andamiaje presentado cita correctamente el Artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que establece los requisitos formales de una solicitud de extradición.

Hasta ahí, la presentación es técnicamente impecable. El problema no está en lo que dice. Está en lo que omite y en la intención que lo sostiene.

Donde termina el derecho y comienza la militancia jurídica

El Artículo 11 del mismo tratado contempla solicitudes de detención provisional en casos urgentes, cuando existe riesgo de sustracción u obstaculización del proceso.

La Fiscalía General de la República emitió opinión señalando que la parte requirente no aportó elementos que acrediten dicha urgencia.

Técnicamente, la posición tiene sustento formal.

El problema es que esa misma FGR no ha investigado con la misma diligencia los vínculos documentados por la inteligencia estadounidense entre funcionarios sinaloenses y estructuras del crimen organizado.

La selectividad institucional no es neutralidad jurídica; es política criminal al servicio del poder.

El documento gubernamental invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, argumentando que la filtración del proceso a medios de comunicación violó la confidencialidad debida y generó un linchamiento mediático.

La preocupación por el debido proceso y la presunción de inocencia, cuando viene de un gobierno que ha exhibido detenidos ante cámaras y ha perjudicado procesos desde podio presidencial, tiene un aroma peculiarmente selectivo.

Aplicar garantías procesales con rigor quirúrgico únicamente cuando el imputado es un aliado político no es Estado de Derecho. Es Estado de conveniencia.