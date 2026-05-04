Gobernador en pausa, impunidad en marcha

Los cargos no son menores ni ambiguos: conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Delitos gravísimos. Delitos tipificados también en México. Delitos que ninguna fiscalía nacional ha investigado con el rigor que la gravedad del asunto demanda, porque hacerlo implicaría tocar los cimientos del sistema político que la propia fiscalía sirve.

La respuesta del gobierno federal fue inmediata, estridente y políticamente reveladora: defensa de la soberanía nacional. Una soberanía que nadie había violado.

La acusación es un instrumento jurídico penal dirigido contra individuos específicos, no contra México como nación.

Confundir ambas dimensiones —o hacerlo deliberadamente frente a las cámaras— no es error jurídico: es propaganda de baja calidad disfrazada de patrioterismo.

La FGR: escudo ideológico, no institución jurídica

Lo ocurrido en la conferencia de prensa de la Fiscalía General de la República el primero de mayo de 2026 fue, sin exageración, uno de los episodios más bochornosos de la procuración de justicia mexicana en lo que va del siglo.

Una buena parte del gremio jurídico en México, señaló que la FGR y la Cancillería están llevando a cabo un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al insistir públicamente en que las solicitudes solo procederán cuando cumplan con estándares legales que el propio tratado no exige.

La trampa es tosca pero efectiva: el Artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral, firmado en 1978, establece sin ambigüedad que una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sino únicamente la existencia de una acusación formal y el compromiso de entregar documentación en un plazo de 60 días.

La FGR, con solemne desfachatez institucional, exigió pruebas plenas para una medida cautelar. Invirtió la lógica procesal internacional, traicionó el tratado que jura respetar, y lo hizo frente a las cámaras, sin rubor, como quien sabe perfectamente que nadie le pedirá cuentas.

No es interpretación jurídica creativa; es un cortafuegos político construido con ladrillos de cinismo.

El fuero constitucional de los acusados en funciones añade otro candado: cualquier acción judicial requeriría agotar primero el proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados.

Y ese Congreso, dominado por la coalición oficialista, es exactamente el mismo que tendría que actuar. El que no actuará.