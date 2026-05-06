México 2026. Ni socio estratégico ni Estado soberano, solo espacio operativo del problema

El documento introduce además un concepto políticamente letal: los países serán responsables por su falta de acción, debilidad regulatoria o ausencia de voluntad política.

Léase bien: ausencia de voluntad. No de capacidad. De voluntad.

Duele porque es cierto.

Y duele más porque no lo dice un periodista crítico ni un académico incómodo. Lo dice la estrategia oficial del gobierno de la primera potencia mundial, con la que México comparte 3,180 kilómetros de frontera, un tratado comercial y una historia de interdependencia que ningún discurso soberanista puede disolver de madrugada con un tuit.

El Estado que cede sin rendirse formalmente

El problema central de México no es el narcotráfico.

Es la pérdida progresiva de soberanía efectiva sobre su propio territorio.

Los cárteles mexicanos —designados ahora como Foreign Terrorist Organizations por Washington— no son simples organizaciones criminales: son sistemas económicos, territoriales y políticos con capacidad logística sofisticada, innovación constante y diversificación que va mucho más allá del tráfico de drogas.

Controlan rutas, mercados, economías locales y, en demasiados casos, también controlan instituciones.

El modelo de seguridad mexicano de los últimos años —construido sobre la contención de violencia, el uso limitado de fuerza ofensiva y la apuesta por programas sociales como sustituto de política criminal— ha resultado insuficiente frente a esta realidad.

No porque la política social sea prescindible, sino porque ningún programa de becas desmantelará una red financiera transnacional que mueve miles de millones de dólares anuales.

El crimen organizado mexicano no recluta por pobreza únicamente; recluta porque el Estado ha abandonado territorios, instituciones y generaciones enteras a su suerte.

La fragmentación institucional es el talón de Aquiles que Washington describe con precisión quirúrgica y que Ciudad de México se niega sistemáticamente a reconocer con la misma claridad.