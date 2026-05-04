Más allá del INE. Crimen organizado e integridad electoral en tres ejes

Bajo esta lógica, conviene también matizar las críticas que sugieren que la integración del Consejo General puede, por sí misma, alterar los resultados electorales. El diseño del sistema mexicano distribuye funciones y controles: los votos son recibidos y contados por ciudadanos, existen mecanismos de fiscalización y vías de impugnación. Pensar que un órgano colegiado puede manipular por sí solo una elección nacional desconoce esa arquitectura institucional.

La confianza en el árbitro no debe ser ingenua. Pero tampoco puede ser tan reflexivamente destructiva que impida reconocer cuando las instituciones funcionan. Dar un margen razonable de confianza al INE es el punto de partida; exigirle rendición de cuentas permanente, el complemento indispensable.

Eje II

Integridad electoral e ingeniería del voto

La integridad electoral no se agota en la integración del Consejo General ni en la corrección técnica de los procesos. Va más allá: implica que la voluntad del elector se forme y se exprese libre de cualquier tipo de presión indebida. Esa distinción —entre corrección formal y libertad sustantiva— es la que con mayor frecuencia se pierde en el debate público.

Una elección puede cumplir con todos los estándares formales —instalación de casillas, conteo transparente, mecanismos de impugnación— y, aun así, estar sustantivamente comprometida. El riesgo no siempre reside en la manipulación del resultado, sino en la distorsión previa de la decisión del votante. A eso se le llama ingeniería electoral: la capacidad de moldear preferencias y conductas antes de que el ciudadano llegue a la urna.

Los instrumentos de esa ingeniería son múltiples. Van desde el uso clientelar de programas sociales, compra de votos hasta formas más sofisticadas de condicionamiento. La frontera entre persuasión legítima y coacción encubierta es, con frecuencia, deliberadamente difusa.

Existen contextos donde la competencia política se desarrolla en lo que la literatura académica denomina "zona gris": espacios de interacción entre autoridades, actores políticos y organizaciones ilícitas, donde la contienda puede verse alterada sin necesidad de modificar las reglas formales. Esos entornos, donde la intimidación, amenaza o el simple control territorial inciden de manera determinante en la conducta del electorado sin dejar rastro documental.

Eje III

El reto ante el crimen organizado: el caso Sinaloa

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios más, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que la organización criminal habría contribuido a su llegada al poder en la elección de junio de 2021 —a través de operadores vinculados a la facción de Los Chapitos— y que, en contraprestación, el mandatario habría otorgado protección institucional a sus operaciones. Rocha Moya rechazó las imputaciones, sin embargo, dos días después solicitó licencia al cargo la cual fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado. La contradicción entre el rechazo y la salida anticipada habla por sí sola.