ColumnaInvitada | Cambiar la fecha de la elección judicial. Una condición para su legitimidad

Sin embargo, el diseño del proceso electoral y su calendario terminaron jugando en contra de esa promesa. Hoy, resulta necesario abrir el debate sobre cambiar la fecha de la elección judicial para que no coincida con las elecciones constitucionales.

Como se argumenta en el documento Análisis de la Elección Judicial 2025 , publicado por el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, los tiempos establecidos en los artículos transitorios “obligaron a que diversas autoridades (…) llevaran a cabo acciones inmediatas para su correcta instrumentación”. México organizó una de las elecciones más complejas de su historia bajo presión de tiempo y con reglas construidas sobre la marcha.

Esto tuvo consecuencias: improvisación normativa, falta de pedagogía pública sobre lo que se iba a votar y una sobrecarga operativa para el INE y los órganos electorales locales. Fue un proceso impecable en organización electoral, pero políticamente débil y con legitimidad cuestionable. La evidencia más clara de esa debilidad fue la baja participación, de apenas el 13%.

Como se señala en el libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México, el proceso se caracterizó por “plazos muy reducidos y reglas restrictivas que asfixiaron la competencia”. Una elección que no se entiende, que no se comunica y que ocurre en medio de otros procesos políticos que en conjunto generan saturación informativa, difícilmente puede convocar a la ciudadanía.

La elección judicial coincidió no solo con otro tipo de elecciones; también con una reforma estructural del Poder Judicial y una ciudadanía que apenas comenzaba a comprender el nuevo modelo. El calendario no dio margen para permitir una pedagogía cívica suficiente, campañas informativas efectivas y debate público sustantivo. El diseño comprimió estas etapas y trasladó la contienda a espacios como las redes sociales, que reprodujeron publicidad vacía, sin contexto ni profundidad.