Los populistas. La historia no miente

La reflexión viene al caso porque en nuestro país tristemente se está repitiendo una escena de deterioro absoluto como resultado de un guion muy gastado e insostenible al cual se acogen los gobiernos populistas. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es una repetición vulgar de la misma receta y se abusa de la buena fe de la gente que cae presa de una narrativa hueca que sin embargo impacta la toma de decisiones y la afinidad a cierta propuesta electoral.

Los gobiernos fascistas de los años 30 del siglo pasado en Italia y Alemania son de las expresiones más claras de cómo líderes carismáticos pueden llevar a sociedades aparentemente sólidas hacia extremos de actuación que amenazaron no solamente la estabilidad de dichas naciones, sino que extendieron la crisis a muchos otros países de la región, y en un extremo muy complicado, a una conflagración mundial de un gran desgaste humano.

A pesar de la evidencia flagrante de qué tan mala puede resultar una receta populista para cualquier país, el modelo se ha seguido reproduciendo en varias latitudes con temas comunes de consecuencias nefastas. Es igualmente reconocible la secuencia de que no hay beneficio o resultado tangible alguno. Pero sí vemos varios patrones que deben reconocerse para entender los alcances de este tipo de gobiernos, para definir su origen, existencia, y sobre todo su vida efímera.

Arribo democrático : estos gobiernos suelen llegar al poder por la vía del voto popular. Es decir, no son resultado de un golpe de estado abrupto. Pero una vez que se instalan en el poder, deciden que no van a permitir que nada ni nadie los reemplace, lo que revela un evidente sesgo antidemocrático. Su fin es minar las instituciones que los llevaron al poder para impedir que alguien más lo logre. La contradicción de términos es evidente y los devela como lo que son: gobiernos de extremo y sin vocación de competir en igualdad de circunstancias. Creen cumplir con un fin divino.

Creación de enemigos : para lograr su propósito de presentarse como salvadores de la nación y del pueblo, se dedican a polarizar a todos creando grupos en el país a quienes ellos definen como enemigos. A esos sectores que se crean ideológicamente como nocivos, se les achacan todos los males y se convierten en los hechos en la excusa para no dar resultados y no responsabilizarse de absolutamente nada de lo malo que suceda.