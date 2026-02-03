Eclipse democrático

No exageramos en resaltar que lo que se pretende hacer y se quiere fraguar es la mutación legal más preocupante de la que se tenga noticia en muchas décadas, incluso de mayor impacto adverso que reformas constitucionales recientes que han sido muy graves como la reforma judicial. Y es que aunque todos estos cambios son resultado directo del Plan C (paquete de reformas que fueron propuestas por López Obrador el 5 de febrero de 2024, y que tristemente como resultado de la tóxica sobre-representación han venido sido implementadas por la administración de la Presidenta Sheinbaum), la propuesta de modificar el sistema electoral en México es el de mayor preocupación por sus alcances e implicaciones.

Siempre se puede mejorar en temas del sistema democrático, pero no así. El régimen ha venido utilizando una falaz serie de argumentos para decir que el propósito de reformar el sistema electoral del país es benéfico. Han recurrido a temas tan absurdos como el afirmar que lo que se quiere hacer es abatir el costo de las elecciones, o que la población votó en favor de estos cambios cuando se acudió a las urnas en junio de 2024. Ambas son falsedades totales y vamos a explicar por qué.

México viene de una tradición de baja transparencia democrática, pues durante muchas décadas los procesos electorales eran ejercicios de simulación. Hasta antes de 1977 la constante fue que los procesos eran totalmente inciertos, pero los resultados eran conocidos desde antes. A base de impulsar cambios graduales y progresivos, se pudo impulsar un registro de cambios estructurales que dieron como resultado muestras de un sistema cada vez más robusto, mismo que generó momentos tan importantes como el cambio de participación en la Cámara de Diputados en 1997, y las transiciones democráticas pacíficas en el Ejecutivo Federal en 2000, 2012 y 2018. Para que esos procesos se hicieran posible hubo que pasar por muchas reformas legales que permitieron la ciudadanización de todo el proceso, la creación de un registro electoral independiente, la credencial para votar con fotografía, el servicio profesional de carrera, un INE sin control gubernamental, fondeo de partidos con recursos públicos, tribunales electorales independientes, etc. Enormes avances que hoy quieren ser derrumbados por quienes llegaron al poder por dichas vías.

Es claro que todos estos engranes del sistema electoral implicaron y requieren gastos importantes, pero el beneficio subyacente es el de contar con un mecanismo en que se priviligie la transparencia en la forma en que los electores pueden con confianza emitir sus votos y saber que la determinación de la población es la que se tomará en cuenta para reconocer los resultados finales. Nada de meterle mano o de adulterar el proceso que tanto tiempo y desgaste costó lograr. El decir que se van a reducir los costos para instaurar un sistema en que, por ejemplo, los votos ya no sean contados por los ciudadanos (como ocurrió en la primera parte de la reforma judicial), que la configuración del Consejo General del INE se pueda imponer por el partido en el poder (eliminando su neutralidad colegiada), o que se eliminen o reduzcan los espacios de plurinominales (para asfixiar la visibilidad de las minorías en procesos legislativos), todo apunta no a reducir gastos, sino más bien a concentrar poder y a implementar el último paso para lograr la tiranía autocrática propia de un régimen populista totalitario típico como el que pretenden imponer ahora. No nos dejemos llevar por la retórica que solamente pretende justificar un retroceso monumental.

Otra parte clara del proceso de engaño es que los cambios que pretenden imponer por la fuerza lo sustentan en decir que la población votó por realizarlos en el proceso comicial de junio de 2024. Eso es totalmente falso por muchas razones. Citemos dos de las más evidentes. Por principio de cuentas indicar que nunca se han expresado en términos claros todos los alcances de una posible reforma electoral y, por lo tanto, es imposible que hubiera habido un claro pronunciamiento del electorado respecto a la posibilidad de mover las reglas conforme a las cuales se llevan a cabo las elecciones en el país. No se expresaron todos los alcances de lo que se quería hacer y destruir. Por otro lado, los votos efectivos a nivel del poder legislativo nunca llegaron a constituir una mayoría calificada (en el caso de la Cámara de Diputados fue apenas de un 54%), razón por la cual es insostenible que se hubieran dado las condiciones para soportar la existencia de una mayoría calificada legítima (los posteriores hechos que derivaron en la sobre-representación y la compra de Senadores no son sino una parte más de la ruta autoritaria y abusos institucionales que en el país se han venido fraguando desde 2018 y que en el actual gobierno han llegado a límites irracionales por su rapacidad e incongruencia).