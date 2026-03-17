Las instituciones son necesarias

Por eso hay que revisar lo que ha venido pasando en el país en los últimos siete años en cuanto a la forma de atender las necesidades de la nación. En un lugar normal y con sentido común hablaríamos de que lo que prevaleció en todo momento fue la existencia y prevalencia de estudios técnicos, análisis de viabilidad económica, foros amplios de discusión, participación de expertos en los distintos temas, y resoluciones sobre la mejor forma de atacar los grandes problemas del país. Pero además de dichos pasos y estudios, una constante necesaria para trascender en el proceso de cada materia relevante, es que se profundizaran las bases, independencia, autonomía y profesionalización de las instituciones que con mucho esfuerzo, gasto y tenacidad se fueron creando a lo largo de décadas para generar los mejores bienes y servicios públicos.

Dramáticamente ocurrió algo muy diferente a lo que la recta actuación de un gobierno solvente hubiera requerido. Siguiendo los cánones de los gobiernos populistas que se guían por el insaciable apetito de la concentración del poder, se optó por un camino totalmente distinto a lo que una conducta lógica exige. No se privilegiaron los conocimientos científicos, la experiencia en campo, la solvencia técnica, y la inclusión de mejores prácticas internacionales. Tristememente no fue así. En su lugar se privilegió la improvisación, la narrativa imaginaria, la sumisión, y las ocurrencias. El resultado no se hizo esperar, una devastación total de las capacidades estatales en las distintas materias en que tienen la principal responsabilidad para entregar bienes y servicios públicos de calidad. Cuando se toman malas decisiones, es imposible que haya buenos resultados.

Lo anterior es mucho más grave de lo que parece a primera vista. Lo es porque no solamente se puede hablar (y lo hemos venido haciendo ya por años) de la caída vertiginosa en la forma en que se han dejado de atender las reales necesidades del país. Particularmente grave lo que ha venido sucediendo en áreas tan sensibles como salud, justicia, educación, seguridad, medio ambiente y trabajo. Pero por si eso no fuera suficientemente grave, los gobiernos morenistas optaron por no solamente diluir la prestación de los servicios públicos, sino además minar en forma permanente la capacidad de ejecución de dichas tareas. La forma de lograrlo fue a base de diluir, destruir y/o devastar a las instituciones encargadas de las actividades respectivas, que eran los vehículos específicos para llevar a cabo en forma sistemática las funciones requeridas en cada materia involucrada. Tal parece que la premisa fue no solamente no dar resultados, sino además asegurarse que nadie más lo pudiera realizar en el futuro, sin importar quien llegue al poder en otro momento. La soberbia y borrachera de poder parecen no tener límites. Romperle las extremidades a México para que nadie pretenda avanzar en lo sucesivo.

Llevamos la cuenta de toda la devastación. Veamos los ejemplos más visibles que simplemente no pueden olvidarse porque son los fieles testigos de todo lo malo que ha sucedido en el país y que debe ser materia de cobro en los procesos electorales por venir. En cada caso es evidente la destrucción institucional y los pasos que se dieron para generar los impactos adversos infinitos en las materias respectivas, más lo que se siga acumulando. Y nadie puede reclamar que estamos reiterando enunciados. La gravedad de las acciones y omisiones ameritan que lo digamos tantas veces como sea necesario para que nunca se olvide el daño realizado.