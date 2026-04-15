Los grilletes a la economía

México no crece porque las decisiones de los gobiernos de Morena lo han hecho imposible. Sus adeptos son incapaces de reconocer errores y atribuyen el bajo crecimiento a factores externos: gobiernos anteriores y “mala suerte”. Sin embargo, un análisis detallado revela que no se trata de circunstancias ajenas a su voluntad. Son decisiones deliberadas las que han provocado que México esté a la deriva, sin posibilidad de mejorar las condiciones de vida que sus pobladores urgentemente necesitan.

A continuación, revisamos los ejemplos más claros de las decisiones de Morena que han paralizado la economía mexicana. Acciones que han inhabilitado cualquier posibilidad de crecimiento y que han generado entre los inversionistas nacionales e internacionales una desconfianza absoluta hacia México como sede de nuevas inversiones.

Estos actos no parecen hechos aislados, sino parte de una estrategia que imposibilita la recepción de flujos de capital en México. Veamos los distintos factores que frenan el crecimiento de la nación y que tienen responsables directos: los gobiernos de Morena.

1. Infraestructura destruida: En lo que marcó el inicio del sexenio desde mediados de 2018, se realizó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. A pesar de llevar un avance de más del 30% y contar con financiamiento para más del 90% del proyecto, el señor López Obrador decidió cancelarlo. No había tomado formalmente el puesto y ya ejercía el mando para enviar una señal de poder absoluto. En los círculos de inversión internacional se tomó nota: México inauguraba una época de populismo y se erosionaban las bases para considerar proyectos serios de mediano y largo plazo. Se rompió la confianza.

2. Proyectos sin viabilidad: No solo se canceló un proyecto viable y necesario, sino que además se utilizaron recursos públicos para realizar proyectos cuyo único objetivo era satisfacer caprichos presidenciales. Sin planeación ni viabilidad operativa o financiera, se dio curso al Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, Mexicana y el Tren Transístmico. El mercado entendió que la racionalidad había dejado de ser requisito. Bastaba alinearse con el gobierno para acceder a obra pública, aunque ningún beneficio generara al país.

3. Inversiones canceladas arbitrariamente: El gobierno federal decidió, mediante una encuesta a mano alzada, cancelar una planta de fabricación de cerveza en Mexicali en la que se habían invertido más de 700 millones de dólares. No se establecieron bases legales; solo se invocó la defensa del pueblo como justificación. Esta decisión colocó otra piedra en el ataúd de la confianza para invertir en México. Los mercados internacionales reconocieron que los proyectos no podían protegerse de los excesos del poder.

4. Energía insuficiente: Ningún país puede crecer su base industrial, de manufactura o servicios sin energía suficiente, barata, confiable y sustentable. La reforma energética de 2014 logró en 2019, por subasta, energía eléctrica al menor costo mundial. Sin embargo, se derogaron dichas disposiciones y se incorporó un candado constitucional para que CFE controle el 54% de toda la generación del país. Como dicha entidad perdió competitividad y solvencia, se paralizó la generación de flujo eléctrico. Hoy existen grandes zonas de México sin disponibilidad de energía. Sin electricidad, las nuevas inversiones están suspendidas indefinidamente.