Las cifras no cuadran

La historia de los dos gobiernos guindas en la parte de dineros se puede explicar como una cadena interminable no solamente de malas decisiones y corrupción rampante, sino de muchas determinaciones con bases ideológicas y no racionales. Así vimos como se generó una vocación absoluta por multiplicar programas sociales que implicaron el realizar entregas de dinero en efectivo a amplios sectores de la población a efecto de generar una lealtad electoral artificial. No hubo de origen ni en su desarrollo un real propósito de mejorar las condiciones de la población, porque si así hubiera sido no se hubieran descuidado y dilapidado las calidades en servicios públicos tan importantes como salud, educación, trabajo y justicia. Lo que se hizo fue generar la torcida propuesta de que a base de una serie de entregas de numerario la población podría vérselas por sí misma en lo que el estado ya no haría en cuanto a bienes y servicios públicos se refiere. Se abandonó en los hechos a la gente a su suerte.

La realidad ha sido lacerante. Hay muchos estudios muy sólidos que demuestran como los programas sociales no tienen una vocación realmente de abatir índices de pobreza. Destacan muchos artículos publicados por Rogelio Gómez Hermosillo que documentan el carácter clientelar de los programas sociales y la dura realidad, por ejemplo, de que en los deciles más bajos de la escala de pobreza nacional los programas sociales solamente llegan al 30% de los hogares, dejando fuera al 70% de las familias que no ven impacto o mejora alguna. Un engaño brutal.

La preocupación surge porque con todas las críticas que pueden hacerse, y que se hicieron por muchos de nosotros a los anteriores gobiernos del PRI y del PAN, lo cierto es que había fondos públicos, programas, fideicomisos y proyectos con reservas reales que se enfocaban a los temas de alta prioridad para el país, como eran las actuaciones en materia de desastres naturales, salud, educación, justicia y medio ambiente. Morena llegó a decimarlos y dejarlos sin presupuesto alguno bajo la estúpida premisa de que se lograrían cambios a base a voluntarismo y narrativa. La demagogia simplemente probó ser una falsedad que fue rebasada por los hechos contundentes que significan el desplome en los servicios públicos. Y no nos debe sorprender este resultado si se dijo públicamente que la selección de los responsables de tareas gubernamentales se haría sobre la base de tener 90% de honestidad y 10% de capacidad. Semejante estupidez en temas evidentemente técnicos, fueron más graves por el hecho de ver que privó la incompetencia y la corrupción en niveles nunca antes vistos.

En el colmo de las decisiones financieras tenemos que volver a citar el efecto devastador de los proyectos faraónicos que simplemente hicieron trizas a todo el uso del erario. En una combinación letal se cometieron errores fundamentales. Por un lado, para el diseño, planeación y ejecución de los proyectos jamás se tomaron en cuenta estudios de viabilidad financiera, operativa, económica, ambiental o de sustentabilidad – una irresponsabilidad mayúscula que los desnuda. Por el otro lado, en la ejecución se optó por la absoluta opacidad al asignar directamente las obras, promover a fuerzas armadas como responsables, y reservar bajo criterios de seguridad nacional todo el desempeño. Una receta desastrosa como se le quiera ver, derivando en una indecente rapiña de dinero.