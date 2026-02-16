Los errores se corrigen

Medio Ambiente: México requiere una dedicación total para proteger el medio ambiente, los ecosistemas y la bio-diversidad. No se pueden seguir permitiendo o impulsando proyectos como el Tren Maya que provocan un incumplimiento total al cuidado del medio ambiente. Si no cuidamos el entorno natural donde vivimos todos los habitantes de este país, los problemas de carencias cuantitativas y cualitativas de agua, aire, suelo, flora y fauna seguirán complicándose hasta el punto en que no sea factible la vida en grandes zonas del territorio nacional. Respecto absoluto a nuestro entorno como condición elemental de sustentabilidad y sostenibilidad.

Poder Judicia l : México no puede pretender ser un destino para grandes inversiones y desarrollo económico si el poder judicial no es independiente, autónomo, y técnicamente solvente. Revisitar la mal concebida reforma judicial de 2025 requiere una cirugía que permita incorporar los ingredientes hoy omisos. No podemos esperar a que los daños de la citada reforma se sigan acumulando puesto que eso conlleva a un número creciente de quejas sobre las deficiencias evidentes de un poder que fue devastado en su credibilidad. Además, la meritocracia que debe existir en la judicatura debe ser un gran motor de movilidad social. Urgente meter orden. La reforma reciente estuvo mal concebida y peor implementada. Actuemos con responsabilidad integral y no quitemos el dedo del renglón.

Rectoría Civil: Las mejores prácticas internacionales señalan la absoluta necesidad de que las fuerzas armadas estén dedicadas puntualmente a las actividades que les son afines a su naturaleza, en esencia cuestiones de seguridad nacional y atención de desastres naturales. Otras cuestiones como la seguridad pública, la construcción de infraestructura, la operación de aeropuertos, puertos y aduanas, la distribución de medicinas, la vigilancia de carreteras, y tantas otras tareas que se les han asignado recientemente deben regresar a manos y rectoría civil. La imagen y probidad de las fuerzas armadas va en picada libre por la tentación de tantos recursos.

Combatir la Delincuencia Organizada: Un cambio fundamental para el país es desterrar el terrible problema que ha representado el vínculo y asociación de Morena con bandas de delincuencia organizada. No se puede seguir tolerando que el gobierno haga sus negocios, incluyendo pactos electorales, con los enemigos del bien, simplemente porque tienen una simbiosis de dinero y favores en los que a la ciudadanía y al derecho los ponen a fuego cruzado y sin respeto alguno. No más complicidad. A quienes violen la ley el peso completo de sanciones ejemplares con policías, fiscalías, jueces y sistema penitenciario ajenos a vicios y con gran preparación y solvencia. Sin duda es posible y necesario porque el exitoso destino nacional depende de ello. No se puede seguir tolerando la convivencia con delincuentes.

La lista anterior no es exhaustiva porque los daños hechos son realmente amplios y preocupantes. Pero proponemos que a base de reconocer los problemas podamos actuar para ir en una mejor dirección. Al final del día el reconocimiento esencial es que los errores se deben corregir. Nada de que no se puede. Nada de que hay que tirar la toalla. Los caprichos de una persona y sus seguidores ya hicieron demasiado daño. Es momento de impulsar una ruta distinta en todos los temas relevantes del país.

De hecho, es en base a una nueva oferta realista de desarrollo incluyente que podemos pensar en finalmente tener un país justo e igualitario. Para estos efectos se debe oxigenar la vida democrática con ofertas creíbles de partidos políticos nuevos como Somos México (y los existentes que cambien su parecer). En ellos recae la enorme responsabilidad histórica de salvar al país. Con una nueva oferta palpable y creíble, y la oportunidad de ser detonante de una población que vote masivamente, el país saldrá del enorme hoyo en que nos han metido. Se puede y se debe redirigir el destino. En nuestras manos está corregir todos estos errores porque no pueden permanecer ante el evidente daño que han generado y que nos pueden llevar pronto a un punto de no retorno si no hacemos la chamba pronto.

P.D.1. Por si todo lo anterior no fuera suficientemente preocupante, existe la amenaza fundada de una afectación democrática en puerta. La reforma electoral que debe estar por presentarse por Morena y satélites constituye en los hechos el proceso de destrucción de los ingredientes básicos de una democracia funcional. Habrá que revisar el contenido de la reforma y estar listos para combatirla si en efecto se pretende destruir nuestra libertad.

P.D.2. Denigrante la actitud del Presidente de la SCJN al quedarse parado mientras dos asistentes le lustraban el calzado en la entrada del Teatro de la República en Querétaro el 5 de febrero pasado. Quedó exhibido en una escena de total destrucción a su imagen y calidad humana. Una muy grave señal de quienes llegaron al máximo tribunal sin la madurez y preparación para ser los que administran la justicia final en el país.