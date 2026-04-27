¿De qué lado están?

El 19 de abril murieron dos funcionarios estadounidenses y dos elementos de la Fiscalía estatal en un accidente automovilístico ocurrido en una comunidad del mismo municipio donde se desmanteló el laboratorio, en condiciones distintas al operativo que permitió ubicarlo y asegurarlo. Trascendió que los estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA y eso bastó para que todo cambiara de eje. Sin esperar una investigación, el gobierno federal decidió fijar postura y lanzar acusaciones por una supuesta violación a la soberanía nacional. No se lanzaron contra los criminales, sino contra el gobierno de Chihuahua.

La ofensiva arrancó desde la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum. Ahí se marcó la línea y, casi de inmediato, se activó el aparato que la replica sin matices. Opinadores en medios públicos, periodistas afines, youtubers y cuentas oficialistas en redes comenzaron a señalar a la gobernadora Maru Campos sin una sola prueba. Lo que siguió fue un linchamiento político con descalificaciones personales, carga de misoginia y un interés evidente por incidir en la elección estatal de 2027.

La Fiscalía de Chihuahua ha sido clara al señalar que no hubo participación operativa de agentes extranjeros en el aseguramiento del laboratorio. A pesar de ello, la campaña ya estaba en marcha. Primero se acusa y después se investiga.

Mientras tanto, los hechos quedaron en segundo plano. El exitoso operativo fue realizado por autoridades estatales en coordinación con la Sedena. Participaron al menos 40 elementos del Ejército, hubo inteligencia previa y hubo resultados. Se localizó una instalación de más de 800 metros cuadrados, con hornos, contenedores, cilindros de gas y químicos para producir metanfetamina de forma continua. No era un punto temporal, era una operación establecida.

Ese golpe tiene efectos concretos. Es droga que no llega a las calles, es dinero que deja de financiar estructuras criminales y es capacidad operativa que se reduce. Aun así, nada de eso fue suficiente para centrar la discusión. La conversación se desvió porque políticamente convenía.