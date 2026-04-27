ENSU 2026, el termómetro que el paciente aprendió a morderse

Aplausos. Felicitaciones. Narrativa lista para el ciclo noticioso.

Lo que el gobierno omitió decir es que ese mismo 61.5% representa a más de 6 de cada 10 mexicanos que consideran inseguro vivir en su ciudad. Que ese porcentaje es estadísticamente idéntico al registrado en marzo de 2025.

Que la encuesta no mide logros: mide el miedo acumulado de décadas que ningún sexenio ha sabido desactivar.

Presentar una cifra que no cambió en un año como victoria es, en el mejor de los casos, un ejercicio de ingenuidad estadística.

En el peor, es cinismo de Estado.

Lo que la encuesta sí dice, y que nadie quiere escuchar

Los datos de la ENSU son contundentes en su severidad.

Guadalajara registró un incremento dramático en percepción de inseguridad, al pasar de 78.8 a 90.2% respecto a marzo de 2025. Puerto Vallarta —destino turístico de primer orden y fuente de divisas— pasó de 23.0 a 59.9% en el mismo periodo. Zapopan escaló de 44.6 a 70.8%. Tepic, de 38.3 a 53.9. Ciudad Juárez, de 58.0 a 69.1. Ixtapa-Zihuatanejo, de 49.2 a 68.2. Reynosa, de 74.1 a 86.1.

El mapa del terror no retrocede: se reconfigura.

El dato más revelador, sin embargo, no está en los porcentajes de percepción. Está en la expectativa social: 27.1% de los ciudadanos considera que la situación empeorará en los próximos doce meses.

Eso representa un aumento de 4.2 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025. La ciudadanía no cree en el discurso oficial.

Y tiene razones para ello: 43.7% dejó de llevar objetos de valor; 39.2% no permite que los menores del hogar salgan solos; 39.1% dejó de caminar de noche cerca de su casa. Estas no son percepciones abstractas.

Son conductas concretas que documentan una sociedad que se ha resignado al encierro como estrategia de sobrevivencia.