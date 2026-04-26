Soberanía de Sábado. Llega tarde, por boletín y sin consecuencias

Como si con esa declaración se cerrara el expediente, se saldara la deuda con la soberanía nacional y se borrara de un plumazo una semana de tropiezos comunicacionales, contradicciones presidenciales y silencios institucionales que dijeron más que cualquier boletín oficial.

El problema no es el comunicado.

El problema es lo que ese comunicado revela: que el Gobierno de México reaccionó, no actuó. Que administró el daño, no la crisis.

Y que, en el intento tardío de recuperar una narrativa soberanista, terminó exhibiendo las fracturas más profundas de su arquitectura de seguridad e inteligencia nacional.

Un gobierno que tarda una semana en articular una posición oficial sobre la muerte de agentes extranjeros en su propio territorio no está ejerciendo soberanía.

Está improvisando el libreto mientras el incendio ya consumió la escena.

El embajador que no pudo contener el reflejo

El primer acto revelador no vino de México.

Vino del embajador de Estados Unidos, ex agente de inteligencia, cuya condolencia inicial no pudo disimular el esquema doctrinal que lo formó: habló de los fallecidos como personal bajo su cargo, asumiendo de facto una responsabilidad operativa que ningún turista generaría jamás.

Ese desliz no fue un error de protocolo diplomático; fue una confesión involuntaria, el reflejo condicionado de quien sabe exactamente qué tipo de operación se desarrollaba en territorio chihuahuense.

Para cualquier analista medianamente serio en materia de inteligencia, ese momento era la clave interpretativa de todo lo que vendría después.

La CIA no responde a ningún gobierno extranjero.

Sus operaciones no requieren ni solicitan permiso de las cancillerías que las reciben.

Históricamente —documentado en archivos desclasificados, investigaciones académicas y cobertura periodística especializada de décadas— la Agencia Central de Inteligencia ha operado en México y en toda América Latina bajo distintas coberturas, incluyendo la consular, la diplomática y, evidentemente, la turística.

No es teoría conspirativa: es historia operativa registrada, incómoda y sistemáticamente ignorada por los gobiernos mexicanos que prefieren la amnesia institucional a la confrontación diplomática real.