T-MEC: realidades, ilusiones y nostalgias

Por otro lado, hay quienes lo ven desde una perspectiva de que lo que antes funcionó ya no aplica. Hay que salvar lo que se pueda salvar. Ya no estamos en tiempos de un mundo ideal donde se buscaban las ganancias máximas. La nostalgia es obstáculo.

Y entre estas dos posturas, se ha dado todo un universo de especulaciones y vaticinios sobre las condiciones, características y posibles resultados de la revisión. Desde el fatalista de un fin del tratado, hasta quien sigue pensando que se mantendrá un tratado libre de aranceles.

Voces que aseguran que el tratado se partirá en dos acuerdos bilaterales, las que pronostican revisiones anuales con alta incertidumbre, o las que siguen viendo un sólido acuerdo trilateral.

Aquellos que creen que Estados Unidos pondrá control a México en toda una serie de asuntos como la seguridad o como las malas decisiones gubernamentales que han implicado violaciones claras al tratado, y aquellos que se envuelven en la bandera reclamando las imposiciones estadounidenses.

Lo que es claro es que en tanto debate público sobre la revisión del T-MEC, está faltando cabeza fría, análisis real, y sobre todo dosis de realidad. La discusión parece más una carrera por ganar reflectores entre partes contrarias que buscan invalidar al otro.

Tratándose de un asunto tan importante para el país, deberíamos tener mucho mayor cuidado y seriedad en esta discusión. Buscar informar más que vaticinar o predicar. Y empezar por entender el contexto actual, y todo el recorrido que hemos tenido en este proceso de integración.

Por ejemplo, la discusión sobre si se mantiene trilateral o no suele pasar por alto que el T-MEC nació en formato bilateral desde su origen. El TLCAN no solo arrancó con pláticas bilaterales, sino que tuvo su antecedente más claro en el CUFTA, el acuerdo de fines de los 80 entre Canadá y Estados Unidos.