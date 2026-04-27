La agenda T-MEC y Jamieson Greer

En el encuentro bilateral se confirmó que uno de los ejes prioritarios será el fortalecimiento de las cadenas productivas en América del Norte. El gobierno de Estados Unidos insiste en elevar el contenido regional en sectores estratégicos, mientras México plantea que cualquier ajuste debe mantener la competitividad de las exportaciones y no frenar la dinámica del nearshoring.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Cerca del 80% del comercio bilateral es con los Estados Unidos. La relación genera casi 900,000 millones de dólares anuales y con una integración productiva que ningún otro país tiene con dicho país. México es y serán socios comerciales por siempre.

También en la reunión bilateral se acordó revisar mecanismos de cumplimiento. Del lado de Estados Unidos hay interés en reforzar la supervisión en materia laboral y ambiental, así como hacer más ágiles los paneles de solución de controversias (Maldonado, 21 de abril de 2026). Estos temas han permanecido en la agenda comercial desde la firma del T-LCAN. Su presencia indica que son un tema pendiente en la agenda fronteriza y binacional.

Igualmente existe la preocupación del gobierno estadounidense sobre el origen de ciertos productos chinos que ingresan a su país a través de México. De ahí la exigencia de establecer reglas de origen más estrictas y en controles más claros sobre las cadenas de suministro.