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México

Los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua entraron a México sin permiso para operar, afirma el Gobierno federal

El Gobierno federal informó que uno de los agentes estadounidenses ingresó al país con pasaporte diplomático y el segundo lo hizo como turista, por lo que se inició una investigación.
sáb 25 abril 2026 10:54 AM
Laboratorio de producción de metanfetamina en Chihuahua
Los agentes estadounidenses habrían participado en el hallazgo de dos laboratorios de metanfetamina en la sierra de Chihuahua. (Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua.)

El Gobierno de México confirmó que los dos agentes de Estados Unidos que fallecieron en Chihuahua no contaban con autorización para realizar operativos en territorio nacional.

Uno de los agentes ingresó al país con pasaporte diplomático y el segundo lo hizo como turista. "Ninguno contaba con acreditación formal", detalló este sábado el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades reiteraron que no tenían conocimiento de la participación de los agentes de la CIA, por lo que se hará una revisión del caso.

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"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional", afirmaron en una tarjeta informativa.

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México

Incursión de agentes de la CIA en Chihuahua reaviva desencuentros entre México y EU

La indagatoria sobre la presencia de los agentes de la CIA se realiza en conjunto con las autoridades competentes de Chihuahua y la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gabinete de Seguridad agregó que mantendrá la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad, pero recordó que la cooperación internacional en la materia es mediante el intercambio de información, la coordinación institucional y el respeto a la soberanía nacional.

Los dos agentes de la CIA murieron el pasado 19 de abril en un accidente carretero en la Sierra de Chihuahua , cuando regresaban de un operativo para desmantelar laboratorios de producción de metanfetamina, hallados en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En el accidente fallecieron también el primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

La Fiscalía de Chihuahua dijo, en un primer momento, que los agentes extranjeros eran oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos en labores de entrenamiento. Después cambió su versión y negó que participaran en el operativo contra los narcolaboratorios.

Sin embargo, el diario The Washington Post reveló que los agentes estadounidenses trabajaban en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para ampliar la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció que los agentes extranjeros sí trabajaban en México sin conocimiento de su administración.

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Así que solicitó un informe a las autoridades estatales y una investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

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La presidenta también pidió información al gobierno de Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia envió un extrañamiento al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por la participación de los agentes de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua.

En respuesta, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó una reunión con Sheinbaum para hablar del operativo. Sin embargo, la presidenta informó que la buscó vía telefónica y no la pudo contactar. Al final, Campos se reunió solo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.

El caso llegó al Senado de la República, donde se aprobó llamar a la gobernadora estatal a una "reunión de trabajo" sobre el caso, mientras que el PRI y el PAN frenaron en el Congreso de Chihuahua una iniciativa que pedía la comparecencia de Campos y del fiscal local, César Jáuregui.

Movimiento Ciudadano (MC), por su parte, solicitó al Gobierno federal un informe del número de agentes extranjeros habilitados en México y las actividades que realizan, ante versiones de que más elementos de la CIA operan en el país.

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