Los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua entraron a México sin permiso para operar, afirma el Gobierno federal

"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional", afirmaron en una tarjeta informativa.

La indagatoria sobre la presencia de los agentes de la CIA se realiza en conjunto con las autoridades competentes de Chihuahua y la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gabinete de Seguridad agregó que mantendrá la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad, pero recordó que la cooperación internacional en la materia es mediante el intercambio de información, la coordinación institucional y el respeto a la soberanía nacional.

Los dos agentes de la CIA murieron el pasado 19 de abril en un accidente carretero en la Sierra de Chihuahua , cuando regresaban de un operativo para desmantelar laboratorios de producción de metanfetamina, hallados en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En el accidente fallecieron también el primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/eNWvD6l4om — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 25, 2026

La Fiscalía de Chihuahua dijo, en un primer momento, que los agentes extranjeros eran oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos en labores de entrenamiento. Después cambió su versión y negó que participaran en el operativo contra los narcolaboratorios.

Sin embargo, el diario The Washington Post reveló que los agentes estadounidenses trabajaban en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para ampliar la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció que los agentes extranjeros sí trabajaban en México sin conocimiento de su administración.