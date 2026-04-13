Dos bocas: la factura

El resultado es un monumento al despilfarro. Pasó de costar 8,000 millones de dólares a más de 21,000 millones, más de 160% de sobrecosto para una refinería que todavía no opera a plena capacidad y que aporta una fracción mínima frente a lo que México sigue importando en gasolina. El sonsonete de la autosuficiencia energética fue un eslogan, no un resultado.

Pero el dinero es solo la superficie, debajo hay algo más turbio. Alrededor de Dos Bocas se montó un ecosistema de contratos opacos, empresas de papel y conflicto de interés. La Marina adjudicó 223 millones de pesos a Idisa Ingeniería, propiedad de un directivo de Pemex, pese a que la ley prohíbe contratar con empresas vinculadas a servidores públicos. La empresa tenía apenas un trabajador registrado días antes del contrato. Así de burdo.

Al mismo tiempo, empresas ligadas a Juan Carlos Fong, primo del esposo de Rocío Nahle, acumularon contratos multimillonarios para obras clave de la refinería, incluyendo el edificio administrativo, vialidades y un ducto de gas cuyo costo, según reportes, terminó duplicándose.

Y luego está Grupo Huerta Madre. Un consorcio empresarial creado al vapor que, en cuestión de días, ya estaba participando en contratos de Dos Bocas y terminó recibiendo miles de millones de pesos. Después se documentó que una de sus filiales recibió dinero de un presunto líder huachicolero que operaba en el mismo puerto. No es un detalle menor, es la sombra del crimen colándose en la obra insignia de López Obrador.

Para rematar, buena parte de los contratos de la refinería fueron firmados por un funcionario vinculado al caso Odebrecht y muchos de esos contratos fueron ocultados parcialmente en versiones públicas censuradas, tapados, blindados. La transparencia fue lo primero que enterraron.