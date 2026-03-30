Borrados por el Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en 15 días tendría listo un informe sobre la crisis de desapariciones. Pasaron 380. Once veces lo pospuso mientras repetía el mismo libreto de siempre, que ya casi, que este mes, que la próxima semana. No fue desorden, fue cálculo. El tiempo no se usó para esclarecer la crisis, se usó para preparar cómo presentarla sin que le estallara en la cara.

El resultado es grotesco. El propio gobierno tenía registrados más de 130,000 desaparecidos. El nuevo informe reconoce apenas 43,000. No porque hayan encontrado a las personas ni porque hayan resuelto los casos, sino porque decidieron reclasificar casi 90,000 expedientes y sacarlos de la categoría de desaparición. Si el registro está incompleto, deja de contar. Si existe algún mínimo rastro de trámite administrativo llevado a cabo por la persona, se asume que está viva. Si la autoridad falló en documentar, el problema se evapora en el papel.

La forma en que se presentó el informe confirma que no había interés en transparentar nada. Viernes, en la antesala de vacaciones de Semana Santa, cuando la atención pública cae y la conversación se dispersa. Es el manual más viejo del poder cuando quiere esconder algo incómodo. Solo que aquí no se estaba escondiendo un dato técnico, se estaba intentando reducir una tragedia nacional.

El relato oficial se derrumba en cuanto se cruza con otra cifra que el propio Estado no puede borrar. En México hay más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses y fosas comunes. Es decir, el país tiene más cadáveres sin nombre que desaparecidos reconocidos oficialmente. No hay forma de sostener esa contradicción sin admitir que la cifra fue recortada para que encajara en un discurso, no para reflejar la realidad.

Y aun en los casos que el gobierno sí acepta, el nivel de abandono es evidente. De esos 43,000 casos, apenas poco más de 3,000 tienen una carpeta de investigación. Eso significa que la gran mayoría ni siquiera está siendo investigada formalmente. No solo no los encuentran, ni siquiera abren los expedientes para buscarlos. Es la claudicación absoluta del Estado.