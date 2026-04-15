La fiscalía que archiva. El mejor aliado del extorsionador en la CDMX

Casi la mitad de los encuestados que presentaron una denuncia señaló que no ocurrió nada con ella; y según el análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la cifra negra en extorsión se ha mantenido por encima del 90% durante más de una década, con un promedio de 92.9% para el periodo 2010-2023.

Casi la mitad de quienes sí se atrevieron a denunciar reportaron haber recibido un trato malo o muy malo. Este es el sistema al que Brugada le pide a la ciudadanía que confíe.

Entre las razones para no denunciar, las causas atribuibles directamente a la autoridad representan el 58.9% de los casos: miedo a ser revictimizado, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza y malas experiencias previas.

Dicho de otro modo: la institución diseñada para recibir denuncias es, en sí misma, uno de los principales inhibidores de la denuncia. Ningún pacto firmado en un auditorio resuelve eso.

La fiscalía: el nudo gordiano

El centro del problema tiene nombre y dirección: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No porque sus funcionarios sean necesariamente corruptos —aunque en algunos casos lo son—, sino porque la institución opera con una lógica de archivo, no de investigación.

En la mayoría de los casos, la actuación de la autoridad se activa solo después de una denuncia formal; rara vez existen mecanismos para que la víctima pueda darle seguimiento, y las pocas detenciones suelen ser de uno o dos delincuentes, sin que ello implique la desarticulación de una banda dedicada al delito.

La extorsión, además, tiene una particularidad que la convierte en un reto de inteligencia criminal, no de reacción policial.