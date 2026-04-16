México 2026. El Mundial que llegó antes que la seguridad

El gobierno presentó en marzo pasado el Plan Kukulkán con cerca de 100,000 efectivos desplegados, tecnología de punta y un discurso de confianza institucional que suena bien en conferencia de prensa.

El problema es que entre el discurso y la capacidad real existe una brecha que, si no se atiende de inmediato, puede costarnos muchísimo más que una imagen deteriorada ante el mundo.

Lo digo sin rodeos: México llega al Mundial con una arquitectura institucional de seguridad diseñada para otra amenaza, en otro tiempo, frente a otro enemigo. Y eso es, técnicamente, un riesgo de Estado.

La complacencia que nos cuesta cara

México no ha sufrido un atentado terrorista de origen yihadista o de extrema derecha. Ese hecho históricamente afortunado se ha convertido en una trampa cognitiva para quienes toman decisiones en materia de seguridad nacional.

La ausencia del problema se confunde con la ausencia del riesgo, y esa confusión es estructural y peligrosa.

El Índice Global de Terrorismo 2026 señala que el 42% de las investigaciones terroristas en Occidente involucran menores radicalizados en semanas a través de plataformas digitales. México, con millones de usuarios jóvenes en redes sociales, no cuenta con capacidad de monitoreo de radicalización comparable a la de agencias europeas o estadounidenses.

El lobo solitario radicalizado digitalmente representa, según este índice, el vector de mayor riesgo en el contexto actual. Aquí no tenemos sistema para detectarlo.