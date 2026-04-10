Registro de armas, el trámite que no salva vidas

El arma: de uso exclusivo del Ejército Mexicano, ingresada ilegalmente al país, guardada en un hogar civil, manipulada y exhibida sin consecuencias durante horas en Instagram antes del crimen.

Nadie actuó. El Estado llegó después, a levantar cadáveres.

Ese fusil no nació en Michoacán. Tampoco nació en la mente dañada de un adolescente. Nació en una falla estructural que México arrastra con impunidad política desde hace décadas: la incapacidad total de controlar las armas que circulan en su territorio.

Lázaro Cárdenas fue el síntoma. La enfermedad es otra, más profunda, más vieja y más costosa en vidas.

El río de hierro que nadie detiene

En 2004, se estimaba que 90,000 armas de fuego ingresaban ilegalmente a México cada año desde Estados Unidos. Para 2024, esa cifra llegó a 500,000.

No es un incremento gradual: es una inundación sostenida, tolerada y rentable para ambos lados de la frontera. Según el informe más reciente de la ATF correspondiente al periodo 2019–2024, el 74% de las armas recuperadas a criminales en México proviene de Estados Unidos.

En 2024, un 62% de las armas recuperadas en México rastreadas hasta una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en Arizona. Texas aporta el mayor volumen histórico; los corredores de Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán son las arterias de este flujo letal.

El mecanismo es conocido, documentado y sistemáticamente subatendido: la mayoría de las armas traficadas son compradas una a una por diferentes personas, en lo que se conoce como "compra hormiga".