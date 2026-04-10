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Registro de armas, el trámite que no salva vidas

Setenta y dos años de ley federal y un adolescente con fusil militar en la mochila.
vie 10 abril 2026 06:06 AM
Sheinbaum gana a AMLO en decomiso de armas
Mientras México no enfrente el control de armamento con la misma seriedad con que el crimen organizado gestiona su abastecimiento, cada aula, cada mercado y cada calle seguirá siendo territorio en disputa, considera Alberto Guerrero Baena.

La bala que no debía existir aquí

El martes 24 de marzo de 2026, a las siete de la mañana, un adolescente de 15 años entró a la Preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un rifle AR-15 oculto en una funda de guitarra. Disparó por la espalda a María del Rosario Sagrero Chávez, luego alcanzó a Tatiana Madrigal Bedolla. Dos maestras muertas.

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El arma: de uso exclusivo del Ejército Mexicano, ingresada ilegalmente al país, guardada en un hogar civil, manipulada y exhibida sin consecuencias durante horas en Instagram antes del crimen.

Nadie actuó. El Estado llegó después, a levantar cadáveres.

Ese fusil no nació en Michoacán. Tampoco nació en la mente dañada de un adolescente. Nació en una falla estructural que México arrastra con impunidad política desde hace décadas: la incapacidad total de controlar las armas que circulan en su territorio.

Lázaro Cárdenas fue el síntoma. La enfermedad es otra, más profunda, más vieja y más costosa en vidas.

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En 2004, se estimaba que 90,000 armas de fuego ingresaban ilegalmente a México cada año desde Estados Unidos. Para 2024, esa cifra llegó a 500,000.

No es un incremento gradual: es una inundación sostenida, tolerada y rentable para ambos lados de la frontera. Según el informe más reciente de la ATF correspondiente al periodo 2019–2024, el 74% de las armas recuperadas a criminales en México proviene de Estados Unidos.

En 2024, un 62% de las armas recuperadas en México rastreadas hasta una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en Arizona. Texas aporta el mayor volumen histórico; los corredores de Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán son las arterias de este flujo letal.

El mecanismo es conocido, documentado y sistemáticamente subatendido: la mayoría de las armas traficadas son compradas una a una por diferentes personas, en lo que se conoce como "compra hormiga".

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Ciudadanos estadounidenses adquieren legalmente en armerías con licencia federal y cruzan el armamento hacia el sur. Desde enero de 2025, autoridades estadounidenses aseguraron apenas 4,359 armas con destino a México, cantidad que representa solo el 2.1% del tráfico estimado por la propia ATF.

El 97.9% restante llega. Y mata. En escuelas, en mercados, en carreteras, en funerales.

Lo más grave no es solo el volumen: es la calidad del armamento.

Los cárteles emplean fusiles de estilo militar —AK-47, AR-15 y variantes—, así como ametralladoras de gran calibre como la Browning M2 .50, la FN M240 y la FN M249.

Armas de guerra.

Y se destacan además las llamadas ghost guns, armas de fabricación casera sin número de serie, indetectables para cualquier sistema de registro. El arsenal del crimen organizado mexicano supera en capacidad de fuego a múltiples corporaciones policiales del país. Eso no es retórica: es la razón por la que el Estado pierde territorios completos.

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El escaparate digital del crimen

Osmar N. publicó cuatro historias en Instagram la noche anterior al ataque. Fusil en mano, música de apología criminal, frases de odio contra las mujeres. Nueve horas de aviso público. Ningún algoritmo actuó.

Ninguna autoridad rastreó la posesión ilegal exhibida en tiempo real. Esta omisión no es anecdótica: es la norma.

Las redes sociales se han convertido en el mercado más eficiente y menos vigilado del tráfico de armas en México. Compra-venta de fusiles, cargadores extendidos y cartuchos de alto calibre se anuncia con una impunidad que hace irrelevante cualquier marco legal vigente.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, promulgada en 1972 y parchada desde entonces con reformas cosméticas, no fue concebida para este ecosistema. Es una ley del siglo XX gobernando una crisis del siglo XXI.

El Registro Federal de Armas de Fuego, centralizado en la Sedena, opera con una cobertura real que nadie se atreve a defender públicamente: cubre el universo de armas registradas por civiles con licencia, un universo minúsculo frente al mar de armamento ilegal que circula libremente. Actualizar ese registro no es suficiente, hay que reinventarlo como sistema de inteligencia, no de trámite.

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Lo que no pueden esperar

El diagnóstico sin acción es complicidad técnica. Estas son medidas viables, urgentes y estructurales:

Primero, crear un sistema de monitoreo digital en tiempo real de contenidos que exhiban armas de uso exclusivo en redes sociales, con protocolos de reporte obligatorio para plataformas y respuesta policial en menos de dos horas. Reino Unido, Canadá e Israel ya operan mecanismos similares con resultados medibles.

Segundo, endurecer radicalmente las penas para quienes resguarden, presten o transfieran armas de uso exclusivo a menores de edad. El adulto que dejó ese AR-15 accesible en casa debe enfrentar prisión preventiva justificada cuando su negligencia derive en homicidio. La cadena de custodia irresponsable debe ser delito autónomo y grave.

Tercero, modernizar el Registro Federal de Armas con tecnología biométrica, auditorías periódicas obligatorias y cruce de inteligencia con bases de datos de la Sedena, la FGR y los sistemas estatales. El registro actual es papel mojado: un trámite burocrático que no rastrea, no alerta y no previene.

Cuarto, reformular la relación bilateral con Estados Unidos bajo el principio irrenunciable de responsabilidad compartida vinculante. Las declaraciones diplomáticas no bastan. Se requieren mecanismos de verificación conjunta en puntos de venta, sanciones con consecuencias reales a armerías reincidentes, y la ampliación de la demanda legal mexicana contra fabricantes y distribuidores que abastecen, con conocimiento de causa, el mercado criminal transfronterizo.

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Las maestras no murieron únicamente por la perturbación de un adolescente.

Murieron porque México no controla las armas que circulan en su territorio, porque Estados Unidos no controla las que salen del suyo, y porque entre ambos países existe un acuerdo tácito e inaceptable: hablar del problema sin resolverlo.

Mientras México no enfrente el control de armamento con la misma seriedad con que el crimen organizado gestiona su abastecimiento, cada aula, cada mercado y cada calle seguirá siendo territorio en disputa.

El fusil tenía dirección de origen, ruta de tráfico, hogar de resguardo y vitrina digital.

Había un rastro completo. Y nadie lo siguió.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Armas Medidas de seguridad Seguridad nacional

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