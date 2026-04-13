Las fiscalías, agencias de empleo con fuero

Las fiscalías estatales —el corazón operativo de la procuración de justicia— quedaron intactas en su lógica más disfuncional: la del botín político.

Hoy, casi dos décadas después, pagamos el precio de esa omisión calculada con impunidad estructural, cifras manipuladas y operadores electorales disfrazados de servidores de la justicia.

Los datos son brutalmente elocuentes.

En México, de cada 100 delitos cometidos, apenas seis se denuncian. De esos seis, menos de uno concluye en una resolución efectiva. Para homicidio doloso, la impunidad ronda el 97%; para desaparición forzada, supera el 99%. No estamos ante fallas menores de gestión o ante déficits presupuestales corregibles con más recursos.

Estamos ante el colapso deliberado y administrado de la función investigadora del Estado mexicano, sostenido durante décadas por una clase política que encontró en la fiscalía capturada un instrumento de control más que un órgano de justicia.

La explicación estructural de este fracaso tiene nombre y apellido: la colonización política de las fiscalías.

El criterio determinante para ocupar sus plazas —desde el fiscal general hasta el agente ministerial de ventanilla— no ha sido la capacidad técnica sino la lealtad partidista. La reforma de 2008 cambió el escenario donde se litigaba, pero dejó intactos los mecanismos de reclutamiento, designación y control político del personal.

Esa omisión no fue un descuido legislativo: fue una decisión de poder.