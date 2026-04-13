Las fiscalías, agencias de empleo con fuero

Michoacán. Anatomía de una Fiscalía intervenida
Pocos casos ilustran con mayor precisión clínica esta descomposición que lo ocurrido recientemente en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y sirve como espejo fiel de la realidad que se repite, con variaciones menores, en la mayoría de las entidades del país.
En julio de 2025, quien fungía como secretario de Gobierno del estado —operador político central del gobernador en turno, sin trayectoria alguna en procuración de justicia ni en investigación criminal— fue designado fiscal general mediante un proceso legislativo que duró horas y que la mayoría parlamentaria oficialista describió, sin ruborizarse, como "transparente y eficiente".
La oposición y sectores de la sociedad civil señalaron lo evidente: se trataba de la reconfiguración del control político sobre la institución, no de una renovación técnica.
Lo que este nombramiento arrastra consigo es, precisamente, el patrón más destructivo del sistema: la persecución sistemática del personal especializado de la administración anterior —investigadores formados, peritos acreditados, ministerios públicos con experiencia de campo— y su sustitución por cuadros de campaña sin vocación, sin conocimientos y sin el mínimo perfil operativo para las plazas estratégicas que ocupan.
Ese personal desplazado representa años de formación institucional que simplemente se tira a la basura cada vez que cambia el color político del fiscal.
El resultado es predecible y documentado: falseo de cifras delictivas para maquillar realidades que incomodan al gobierno estatal, investigaciones de alto impacto manejadas con criterio político antes que jurídico, y una brecha creciente entre la violencia que viven los michoacanos —uno de los estados con mayor incidencia delictiva del país— y los números que la fiscalía presenta públicamente.
Solo alrededor de uno de cada 10 delitos son investigados o denunciados formalmente en el estado, una cifra que no es estadística muerta: es el retrato de una institución que ha dejado de cumplir su función esencial.