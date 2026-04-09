El vecino que se reinventa solo y el socio que improvisa siempre

El 5 de marzo de 2026, Donald Trump anunció la destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Univision, primer cambio importante en su gabinete durante su segundo mandato. El 2 de abril, el presidente anunció la salida de Pam Bondi como fiscal general, destitución que medios como NBC News describen como un despido motivado por la creciente frustración del mandatario con la gestión del Departamento de Justicia. Ese mismo día, el secretario de Defensa Pete Hegseth solicitó la renuncia y retiro inmediato del general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército, en plena guerra contra Irán y como parte de una serie de destituciones impulsadas desde su llegada al cargo.

Tres cabezas en 30 días. Tres instituciones rectoras de la política de seguridad hacia México. Una sola señal: en Washington nadie tiene piso firme, y México no tiene doctrina para pisar sobre ese pantano.

La impredecibilidad como método y sus consecuencias para México

Lo que desde afuera se percibe como caos es, en realidad, un método.

Bajo la gestión de Bondi, el Departamento de Justicia pasó de ser una agencia con relativa independencia a operar como un brazo ejecutor de la agenda del presidente, con cientos de fiscales destituidos por su supuesta falta de lealtad.

Su reemplazo interino, Todd Blanche, ha llegado a afirmar públicamente que la administración está "en guerra" con el poder judicial.

En el flanco de la defensa, entre los destituidos se incluyen los jefes de la Armada, la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional y tres de los principales asesores jurídicos militares.

No es una reorganización institucional; es una purga de perfiles con criterio técnico independiente, sustituidos por figuras de lealtad personal al presidente.

Para México, eso significa un interlocutor sin memoria institucional, sin normas estables y con escasa rendición de cuentas interna.