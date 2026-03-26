Lázaro Cárdenas. La escuela como campo minado

Existía una cadena de señales que nadie interrumpió. La razón tiene nombre: en esa escuela, como en la mayoría de las preparatorias privadas del país, no había profesionales capaces de interpretarlas desde la psicología clínica ni desde la criminología aplicada. Dos disciplinas distintas, complementarias y ausentes.

El joven como síntoma, no como monstruo

El agresor no surgió de la nada. Los perfiles de riesgo en adolescentes que escalan hacia violencia extrema se construyen durante años de desatención: desintegración familiar, ausencia de autoridad estable, exposición a subculturas digitales que normalizan el resentimiento.

Son procesos graduales, con marcadores observables. Un psicólogo clínico puede detectarlos en el plano emocional; un criminólogo, contextualizarlos en el entorno institucional y social.

Esto no es una justificación, es un diagnóstico.

Un adolescente armado no es solo un perpetrador: es también el producto de múltiples sistemas fallidos. Falló la salud mental, la familia, la escuela y el Estado.

Y fallaron, en parte, porque ninguno contaba con profesionales entrenados para leer lo que ocurría. La psicología y la criminología no son disciplinas de reacción, sino de prevención. Su ausencia ya se mide en vidas.

La escuela particular: cuando la educación se vuelve transacción

Tras la tragedia, la SEP federal emitió un comunicado lamentando los hechos y reiterando su compromiso con la seguridad escolar. Correcto en forma, vacío en fondo.