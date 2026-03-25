Coordinación Interinstitucional. La versión oficial y el abismo que la contradice

La hipótesis que explica todo: el acuerdo Zambada
Para entender por qué Mónica Zambada fue detenida y liberada en cuestión de horas, hay que mirar al norte.
Su padre, Ismael "El Mayo" Zambada, enfrenta actualmente proceso en una corte federal de Nueva York tras su sorpresiva captura en julio de 2024. Fuentes cercanas a su defensa, citadas por el New York Times y ProPublica, señalan que Zambada García habría iniciado conversaciones con el Departamento de Justicia estadounidense en las que ofrece colaboración —información de inteligencia, nombres, rutas, estructuras— a cambio de una reducción significativa de condena.
En ese contexto, la detención de su hija en México adquiere una lógica diferente: puede haber sido una ficha de negociación, un mensaje, o un accidente operativo.
Su liberación, igualmente, puede ser el resultado de ese mismo tablero diplomático-criminal que se juega en silencio entre dos gobiernos que públicamente afirman respetar su soberanía mutua. Lo que resulta inaceptable es que los ciudadanos mexicanos no tengan acceso a ninguna explicación que se aproxime siquiera a esta realidad.
Lo que puede y debe cambiar
La solución no es utópica. Existen modelos institucionales aplicables.
Primero: México necesita una Oficina de Comunicación Estratégica en Seguridad, independiente de la Secretaría, con mandato legal de transparencia activa en operativos concluidos —no en curso— que involucren coordinación extranjera.
Segundo: el Congreso debe legislar protocolos obligatorios de notificación al Senado cuando agencias extranjeras participen en operativos en territorio nacional, bajo cualquier modalidad.