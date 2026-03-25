Coordinación Interinstitucional. La versión oficial y el abismo que la contradice

Lo que sí hubo fue una cascada de eufemismos institucionales: "diligencias de investigación concluidas", "procedimiento apegado a derecho", "coordinación con instancias competentes". Traducción real: algo salió muy mal, y nadie quiso decir qué.

Ese abismo entre lo anunciado y lo ocurrido no es una anomalía. Es el estado natural de la comunicación institucional en materia de seguridad en México.

El arte oficial del eufemismo

Las autoridades mexicanas han perfeccionado un lenguaje diseñado no para informar, sino para proteger. Cuando un operativo fracasa, se convierte en "acción de inteligencia preventiva". Cuando se libera a alguien detenido bajo presión política o diplomática, se habla de "revisión de elementos probatorios". Cuando se actúa bajo instrucción extranjera, se invoca la "coordinación interinstitucional en el marco del estado de derecho".

En el caso de Mónica Zambada, varios medios especializados —entre ellos Proceso e Insight Crime— documentaron que la detención no respondió a una investigación criminal mexicana autónoma, sino a una cadena de decisiones que involucró directamente a agencias federales estadounidenses.

La detenida fue localizada, rastreada y en los hechos señalada por inteligencia de origen norteamericano. Esto no es inusual: lo inusual es que las autoridades mexicanas persistan en negarlo con una terquedad que ya no engaña a nadie, salvo quizás a ellas mismas.