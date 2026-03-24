Tres palabras, un solo negocio: seguridad, justicia y corrupción

Son síntomas del mismo organismo enfermo, un sistema que se retroalimenta, que se protege a sí mismo y que, año tras año, digiere a sus víctimas en silencio.

Entramos a 2026 con datos que deberían provocar vergüenza institucional.

De cada mil delitos cometidos en el país, 932 no fueron denunciados ni investigados por autoridad alguna. De los 33.5 millones de delitos registrados el año pasado, 33.1 millones quedaron en la impunidad absoluta.

No es un accidente estadístico. Es la fotografía de un sistema de justicia que funciona exactamente como fue diseñado: para no funcionar.

Y mientras la ciudadanía convive con esa realidad, el Estado gestiona el discurso. Cambian los gobiernos, cambian los slogans, pero la arquitectura del crimen permanece intacta.

La corrupción no se fue: se redecoró

Hace menos de una década, un presidente ganó la elección más contundente de la historia reciente prometiendo que la corrupción se acabaría. El pañuelo blanco fue el símbolo más caro e inútil de esa promesa.

Hoy, con otro gobierno en turno, México sigue ocupando el lugar 141 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, con apenas 27 puntos sobre 100, y el último lugar entre los 38 miembros de la OCDE, sin excepción.

Solo 7 de cada 100 casos de corrupción administrativa derivaron en algún tipo de sanción. Los casos emblemáticos —Odebrecht, la Estafa Maestra, Segalmex— acumulan años de carpetas abiertas y redes intactas.

Lo más grave no es la cifra. Es la estructura que la produce.