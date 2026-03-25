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Estados

Menor que mató a maestras sustrajo arma de su casa; se investiga si padrastro trabaja en Semar

La Fiscalía de Michoacán busca el teléfono celular del menor para saber si tuvo influencia o contacto con otra persona antes de cometer el crimen en una prepa de Lázaro Cárdenas.
mié 25 marzo 2026 12:54 PM
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Autoridades trasladaron al menor a Morelia para continuar con las investigaciones. (Foto: Cuartoscuro )

El joven de 15 años que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tuvo acceso a un rifle de asalto porque su padrastro forma parte o colabora una corporación de seguridad, informó Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Torres Piña señaló que una cámara de seguridad captó cómo el joven llevó a cabo el ataque directo contra las maestras, luego de que se le negara el acceso a la institución educativa.

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''Es una actuación directa del joven contra sus maestras, quienes estaban en el mostrador de la entrada principal de la institución. Una de las maestras estaba de espaldas; la segunda maestra se ocultó, pero él logra hacer contacto para dispararle. Recibió siete impactos'', relató el fiscal.

La Fiscalía estatal busca el teléfono celular del menor para saber si tuvo influencia o contacto con otra persona antes de cometer el crimen. El agresor fue trasladado a Morelia para continuar con las investigaciones.

''Portaba una arma conocida como R-15 en una funda de guitarra. Tira la funda y entra. 47 cartuchos se encuentran en la guitarra. Es una arma ilegal que sustrajo de domicilio y que él pudo haber agarrado de algún lugar. La sustrae de su domicilio'', dijo Torres a Azucena Uresti.

El fiscal indicó que se investiga si el padrastro trabaja o colabora con la Secretaría de Marina (Semar) en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

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Las víctimas del ataque

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido este martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por el estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

"Fueron valientes heroínas, si nos ponemos a pensar un poco, quizás si lo hubieran dejado entrar al salón, la tragedia hubiera sido mayor, con todos los cartuchos que cargaba en su mochila hubiera matado a los compañeros, él ya tenía su plan y lo avisó en Instagram", escribió una persona que las conocía en redes sociales.

Ambas fueron descritas como personas trabajadoras y profesionales.

El agresor, de 15 años de edad, fue detenido tras el acto. Autoridades resguardaron al personal y alumnos de la preparatoria.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, condenó los hechos y señaló que estará al tanto del caso para que no se quede impune.

"Con profundo dolor expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a los seres queridos de las maestras Tatiana y María del Rosario, por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas'', señaló Bedolla.

"He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias", agregó.

"Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro", apuntó.

Por su parte, Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán, señaló que se mantiene comunicación con autoridades ministeriales para apoyar en lo necesario para esclarecer los hechos.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas", indicó.

El agresor utilizaba sus redes sociales para compartir mensajes de odio y hacer apología de la violencia.

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Sheinbaum condena los hechos

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los homicidios de dos maestras de Michoacán perpetrados este martes por un alumno de preparatoria de 15 años. Se trata del segundo ataque registrado al interior de escuelas en menos de un año.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, consideró esta violencia escolar se debe atender en todas sus causas, por lo que el gobierno federal lanzará un programa de salud mental en las secundarias y bachilleratos del país.

“Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá del castigo y la sanción al responsable. Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita”, subrayó.

Sheinbaum dijo que el programa de salud mental ya se está trabajando en algunas escuelas de educación media superior. Pero, debido a la edad del joven que disparó en Michoacán, se extenderá a todos los bachilleratos y al tercer grado de secundaria.

“Es una capacitación a maestras, maestros, contratación de personal especializado, guías para maestros, estudiantes y familias”, explicó.

La presidenta recordó el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde un estudiante asesinó a otro alumno del plantel con un arma blanca en septiembre de 2025. Consideró que ambos ataques deben analizarse para buscar posibles similitudes en la condición social y psicológica de los jóvenes agresores.

“Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, reiteró.

Aunque negó que exista una iniciativa al respecto, Sheinbaum retomó su postura de debatir la posibilidad de que los delitos cometidos por menores de edad se castigue con las penas que reciben los adultos.

“No lo propuse, dije que se tiene que discutir en nuestro país. Es algo que necesitamos, hablar de ello, abrirlo y debatirlo”, comentó.

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Michoacán Violencia Homicidio

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