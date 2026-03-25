Menor que mató a maestras sustrajo arma de su casa; se investiga si padrastro trabaja en Semar

Las víctimas del ataque

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido este martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por el estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

"Fueron valientes heroínas, si nos ponemos a pensar un poco, quizás si lo hubieran dejado entrar al salón, la tragedia hubiera sido mayor, con todos los cartuchos que cargaba en su mochila hubiera matado a los compañeros, él ya tenía su plan y lo avisó en Instagram", escribió una persona que las conocía en redes sociales.

Ambas fueron descritas como personas trabajadoras y profesionales.

El agresor, de 15 años de edad, fue detenido tras el acto. Autoridades resguardaron al personal y alumnos de la preparatoria.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, condenó los hechos y señaló que estará al tanto del caso para que no se quede impune.

"Con profundo dolor expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a los seres queridos de las maestras Tatiana y María del Rosario, por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas'', señaló Bedolla.

"He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias", agregó.

"Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro", apuntó.

Por su parte, Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán, señaló que se mantiene comunicación con autoridades ministeriales para apoyar en lo necesario para esclarecer los hechos.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas", indicó.

El agresor utilizaba sus redes sociales para compartir mensajes de odio y hacer apología de la violencia.