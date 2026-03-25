Sheinbaum lamenta homicidio de maestras en Michoacán y anuncia programa de salud mental en escuelas

Sin embargo, consideró esta violencia escolar se debe atender en todas sus causas, por lo que el gobierno federal lanzará un programa de salud mental en las secundarias y bachilleratos del país.

“Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá del castigo y la sanción al responsable. Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita”, subrayó.

Sheinbaum dijo que el programa de salud mental ya se está trabajando en algunas escuelas de educación media superior. Pero, debido a la edad del joven que disparó en Michoacán, se extenderá a todos los bachilleratos y al tercer grado de secundaria.

“Es una capacitación a maestras, maestros, contratación de personal especializado, guías para maestros, estudiantes y familias”, explicó.

La presidenta recordó el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde un estudiante asesinó a otro alumno del plantel con un arma blanca en septiembre de 2025. Consideró que ambos ataques deben analizarse para buscar posibles similitudes en la condición social y psicológica de los jóvenes agresores.

“Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, reiteró.

Aunque negó que exista una iniciativa al respecto, Sheinbaum retomó su postura de debatir la posibilidad de que los delitos cometidos por menores de edad se castigue con las penas que reciben los adultos.

“No lo propuse, dije que se tiene que discutir en nuestro país. Es algo que necesitamos, hablar de ello, abrirlo y debatirlo”, comentó.