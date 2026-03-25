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Sheinbaum lamenta homicidio de maestras en Michoacán y anuncia programa de salud mental en escuelas

El gobierno federal trabaja en esta propuesta después de los trágicos sucesos en las escuelas, como los homicidios de un estudiante del CCH Sur y de dos maestras en Michoacán.
mié 25 marzo 2026 10:53 AM
Claudia Sheinbaum lamenta homicidio de maestras en Michoacán
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se capacitará a maestros para atender la salud mental de alumnos y la violencia escolar. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los homicidios de dos maestras de Michoacán perpetrados este martes por un alumno de preparatoria de 15 años. Se trata del segundo ataque registrado al interior de escuelas en menos de un año.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

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Sin embargo, consideró esta violencia escolar se debe atender en todas sus causas, por lo que el gobierno federal lanzará un programa de salud mental en las secundarias y bachilleratos del país.

“Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá del castigo y la sanción al responsable. Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita”, subrayó.

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Estudiante mata a dos maestras en preparatoria Anton Makarenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán
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Estudiante mata a dos maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Sheinbaum dijo que el programa de salud mental ya se está trabajando en algunas escuelas de educación media superior. Pero, debido a la edad del joven que disparó en Michoacán, se extenderá a todos los bachilleratos y al tercer grado de secundaria.

“Es una capacitación a maestras, maestros, contratación de personal especializado, guías para maestros, estudiantes y familias”, explicó.

La presidenta recordó el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde un estudiante asesinó a otro alumno del plantel con un arma blanca en septiembre de 2025. Consideró que ambos ataques deben analizarse para buscar posibles similitudes en la condición social y psicológica de los jóvenes agresores.

“Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, reiteró.

Aunque negó que exista una iniciativa al respecto, Sheinbaum retomó su postura de debatir la posibilidad de que los delitos cometidos por menores de edad se castigue con las penas que reciben los adultos.

“No lo propuse, dije que se tiene que discutir en nuestro país. Es algo que necesitamos, hablar de ello, abrirlo y debatirlo”, comentó.

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Este martes, las maestras Tatiana y María del Rosario murieron tras un ataque armado en la preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por un estudiante de 15 años, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre a la institución educativa.

El adolescente fue detenido, pero el caso reabrió el debate sobre la importancia de atender la salud mental de las juventudes mexicanas y de garantizar la seguridad en las escuelas, como demandaron alumnos de la UNAM tras el homicidio en el CCH Sur.

La atención emocional es urgente en México, donde solo el 1% de las escuelas cuenta con psicólogos de planta, mientras que decenas de adolescentes adoptan discursos de odio y misoginia promovidos en redes sociales e internet, ya que los estudiantes que atacaron publicaron en plataformas digitales mensajes de este tipo antes de actuar.

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Violencia Enfermedades mentales y del comportamiento

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