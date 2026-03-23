Seguridad y futbol, dos religiones nacionales sin dios estable

El futbol y la seguridad pública son, en ese sentido, gemelos disfuncionales criados en el mismo hogar de la inmediatez, la demagogia del resultado y la alergia institucional al mediano plazo. Ambos espacios comparten un mismo pecado estructural: la incapacidad de sostener un proyecto más allá del próximo partido o del siguiente sexenio.

El Mundial 2026 se aproxima con sus tres sedes mexicanas y su promesa de grandeza, mientras la Selección Nacional acumula mundiales sin convencer en su rendimiento, llega con el entrenador más blindado contractualmente de su historia —no por sus victorias, sino por miedo al costo de despedirlo— y con solo un 3% de la afición convencida de que el equipo hará buen papel.

Al mismo tiempo, México cerró 2025 con más del 60% de su población sintiéndose insegura en sus propias ciudades, según el Inegi, cifra que desnuda una brecha abismal entre los números gubernamentales y la percepción ciudadana cotidiana.

Dos espejos, un solo reflejo: el de un país que no se permite planear.

Bielsa y Lavolpe, dos filosofías que México nunca supo elegir

Marcelo Bielsa construye desde los cimientos.

No entrega resultados espectaculares de inmediato; entrega instituciones, identidades, estilos de juego que persisten décadas. Su método es paciente, ordenado, estructural.

Ricardo Lavolpe, en cambio, llega con lo que encuentra, lo organiza con agresividad táctica y lo implementa sin demora.