Autoridades retienen y liberan a hija del 'Mayo' en Sinaloa; operativo termina con 11 muertos

En ese domicilio estaba la hija del 'Mayo', quien no cuenta ''con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley''.

En el mismo operativo, autoridades ubicaron otro inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a 'Los Mayos'. Ahí se desató un enfrentamiento después de que agentes mexicanos fueran recibidos a tiros.

''Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida'', dijo el Gabinete de Seguridad.

''En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico'', añadió.

También informó que se mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población.

Mónica Zambada, originaria de Culiacán, Sinaloa, se ha mantenido lejos de los reflectores, a diferencia de sus hermanos, quienes sí formaron parte del Cártel que fundó su padre.

Es hija de Rosario Niebla Cardoza, con quien 'El Mayo' Zambada tuvo cinco hijos.

El operativo ocurre en medio de la disputa que mantienen 'Los Mayos' con 'Los Chapitos' en Sinaloa, tras la captura de Ismael Zambada.

De acuerdo con el propio narcotraficante, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, lo sometió y lo obligó a volar hacia Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos.

Actualmente, Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán López negocian con autoridades estadounidenses para reducir sus sentencias.

En agosto del año pasado, 'El Mayo' aceptó declararse culpable de narcotráfico en Estados Unidos, donde algunos de sus familiares han alcanzado acuerdos en el pasado.