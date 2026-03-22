Estrategia Nacional de Seguridad: Seis recetas para un enfermo que no quiere espejo

1. Reconstruir las policías locales. Un programa nacional de fortalecimiento policial con estándares homologados, financiamiento condicionado y evaluación independiente. Sin policías municipales funcionales, cualquier estrategia es incompleta. La seguridad no se delega indefinidamente hacia arriba: se construye desde abajo. Mientras el presupuesto federal siga fluyendo hacia corporaciones centralizadas y los municipios operen con patrullas desvencijadas y oficiales mal pagados, el Estado seguirá siendo una promesa en el papel y una ausencia en la calle.

2. Reformar la procuración de justicia. Fiscalías estatales con autonomía real, capacidades técnicas y controles de desempeño. La reducción de la impunidad debe ser el indicador central de la política de seguridad, no un objetivo secundario ni diferido. Un sistema que no investiga, no judicializa y no sentencia no es un sistema de justicia: es una puerta giratoria que recibe detenidos por un lado y los devuelve por el otro, intactos los grupos criminales que los financian.

3. Focalizar la prevención. La atención a las causas debe transitar de programas universales a intervenciones en polígonos de alta violencia, con evaluación rigurosa de impacto. La dispersión de recursos en territorios sin diagnóstico preciso no es política pública: es gasto sin rendición de cuentas. Invertir en bienestar es necesario, pero no es suficiente ni automático. La evidencia no respalda la idea de que una transferencia monetaria desactiva una economía criminal consolidada.

4. Redefinir el papel de la Guardia Nacional. Su despliegue debe ser estratégico y temporal, con planes claros de transferencia de capacidades a instituciones civiles. Ninguna corporación federal puede ser sustituto permanente del Estado local sin reproducir exactamente el vacío que dice combatir. La militarización sostenida de la seguridad pública no es una política de Estado: es la evidencia de que el Estado civil no existe donde más se necesita.

5. Mejorar la medición. Indicadores desagregados, precisos y transparentes que permitan evaluar la seguridad a nivel local, no solo nacional. Un promedio que oculta disparidades territoriales no mide: encubre. Mientras el gobierno reporte tendencias nacionales sin desagregar por municipio, colonia o polígono, la estadística seguirá siendo un instrumento de comunicación política, no de diagnóstico.