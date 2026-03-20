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México

¿Quién es Mónica Zambada Niebla, la hija de “El Mayo” que fue retenida y liberada en Sinaloa?

Aunque no enfrenta cargos en México, ha estado bajo la mira de autoridades estadounidenses por su presunta relación con empresas señaladas.
vie 20 marzo 2026 09:55 AM
Hija Mayo Zambada
Mónica del Rosario Zambada Niebla es hija de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. (Especial)

Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo ” Zambada García, líder histórico del Cártel de Sinaloa, es un personaje que ha logrado mantenerse fuera del foco mediático, a diferencia de otros “narcojuniors” que exhiben lujos en redes sociales.

Nacida el 2 de marzo de 1980 en Culiacán, Sinaloa, Mónica ha construido una vida académica y empresarial que la mantiene alejada de los reflectores, aunque no de la vigilancia de las autoridades internacionales.

El pasado 19 de marzo fue retenida por autoridades federales en Sinaloa durante un operativo; sin embargo, fue liberada poco después, tras confirmarse que no existían órdenes en su contra.

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¿Quién es Mónica del Rosario Zambada?

Mónica es la hija mayor del histórico líder sinaloense y su primera esposa, Rosario Niebla Cardoza. Su familia tiene la tradición de nombres con “M”: María Teresa, Midiam Patricia y Modesta, además de su hermano varón, Jesús Vicente, conocido como “El Vicentillo”.

Contrario a la imagen común de los hijos de narcotraficantes, Mónica cuenta con formación académica sólida, graduándose como licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS ). Esta preparación la ha llevado a gestionar diversas empresas familiares, alejándola de la exposición mediática.

En una entrevista de 2010 con el periodista Julio Scherer, su padre la describió a ella y a sus hermanas como “hijas del monte”, en referencia a su crianza en un entorno rural donde “El Mayo” ha pasado gran parte de su vida.

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El foco de las autoridades estadounidenses

Aunque en México no tiene mandamientos ni cargos en su contra, desde mayo de 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista negra de la OFAC, por un proceso administrativo. Las investigaciones estadounidenses la vinculan a una red de empresas fachada presuntamente usadas para lavado de dinero, entre ellas:

-Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán (lechería Santa Mónica)

-Establo Puerto Rico y Jamaro Constructores

-Multiservicios Jeviz y Estancia Infantil Niño Feliz

-Arte y Diseño de Culiacán y Autotransportes JYM

Aunque fue sancionada formalmente en 2019, informes recientes indican que fue excluida de algunas listas negras del gobierno estadounidense en años posteriores.

En la actualidad, no cuenta con ningún requerimiento ni orden de aprehensión en Estados Unidos.

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Marina retuvo a hija de “El Mayo”, luego la liberó

El nombre de Mónica volvió a los titulares el 19 de marzo de 2026, tras un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en El Álamo, Sinaloa, que buscaba capturar a Omar Torres, “El Patas”.

Durante la intervención, Mónica fue retenida momentáneamente, junto con una menor de edad; sin embargo, tras verificar su identidad y confirmar que no tenía investigaciones ni cargos en México, fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos legales.

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En el mismo operativo, las autoridades localizaron otro inmueble utilizado por una célula de “Los Mayos”, donde se registró un enfrentamiento. Según el Gabinete de Seguridad, 11 agresores vinculados al grupo criminal murieron y se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

En la conferencia mañanera de este viernes 20 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la hija de “El Mayo” no fue detenida formalmente, sino retenida para resguardarla y confirmar si tenía algún requerimiento en su contra.

Tras la revisión, se corroboró que no cuenta con órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, por lo que se procedió a su liberación, junto con la menor de edad, una vez que la zona del operativo fue considerada segura.

El funcionario también explicó que Mónica Zambada nunca ha sido procesada y que lo ocurrido en 2007 correspondió a un procedimiento administrativo de la OFAC, por lo que actualmente no enfrenta ningún proceso que ponga en riesgo su libertad.

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Un perfil distinto en el clan Zambada

Mónica Zambada se ha mantenido lejos de los reflectores, a diferencia de sus hermanos, quienes sí participaron directamente en actividades del cártel. Su perfil académico y empresarial la coloca en una posición singular dentro de la familia: legalmente libre en México, pero bajo la mirada de las agencias internacionales de inteligencia.

Su nombre y acciones se inscriben en un contexto complejo: la disputa interna entre “Los Mayos” y “ Los Chapitos tras la captura de Ismael Zambada, y los acuerdos judiciales que han negociado otros miembros de la familia con autoridades estadounidenses.

Mónica del Rosario Zambada Niebla representa así un perfil distinto dentro de la dinastía Zambada: alejada de los lujos ostentosos y de la violencia directa, pero clave por su vínculo familiar, su participación en empresas y su relevancia para la inteligencia internacional.

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Ismael 'El Mayo' Zambada

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