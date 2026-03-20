¿Quién es Mónica Zambada Niebla, la hija de “El Mayo” que fue retenida y liberada en Sinaloa?

¿Quién es Mónica del Rosario Zambada?

Mónica es la hija mayor del histórico líder sinaloense y su primera esposa, Rosario Niebla Cardoza. Su familia tiene la tradición de nombres con “M”: María Teresa, Midiam Patricia y Modesta, además de su hermano varón, Jesús Vicente, conocido como “El Vicentillo”.

Contrario a la imagen común de los hijos de narcotraficantes, Mónica cuenta con formación académica sólida, graduándose como licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS ). Esta preparación la ha llevado a gestionar diversas empresas familiares, alejándola de la exposición mediática.

En una entrevista de 2010 con el periodista Julio Scherer, su padre la describió a ella y a sus hermanas como “hijas del monte”, en referencia a su crianza en un entorno rural donde “El Mayo” ha pasado gran parte de su vida.

El foco de las autoridades estadounidenses

Aunque en México no tiene mandamientos ni cargos en su contra, desde mayo de 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista negra de la OFAC, por un proceso administrativo. Las investigaciones estadounidenses la vinculan a una red de empresas fachada presuntamente usadas para lavado de dinero, entre ellas:

-Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán (lechería Santa Mónica)

-Establo Puerto Rico y Jamaro Constructores

-Multiservicios Jeviz y Estancia Infantil Niño Feliz

-Arte y Diseño de Culiacán y Autotransportes JYM

Aunque fue sancionada formalmente en 2019, informes recientes indican que fue excluida de algunas listas negras del gobierno estadounidense en años posteriores.

En la actualidad, no cuenta con ningún requerimiento ni orden de aprehensión en Estados Unidos.