Estrategia Nacional de Seguridad: Tecnología de punta para impunidad de siempre

Sin embargo, los resultados presentados —detenciones, aseguramientos, bloqueos financieros— deben leerse con cuidado.

La experiencia comparada muestra que esos indicadores, por sí solos, no reflejan debilitamiento estructural del crimen organizado. En muchos casos generan fragmentación de grupos, disputas territoriales y más violencia.

Detener a un líder sin desmantelar la red que lo sostiene no es una victoria estratégica: es un vacío de poder que otros llenan con sangre. México ha repetido ese ciclo suficientes veces como para conocer el resultado.

El problema de fondo sigue sin resolverse: la impunidad.

México mantiene niveles extremadamente altos de delitos no denunciados y casos que no llegan a sentencia. Según estimaciones consistentes de organismos independientes, más del noventa por ciento de los delitos no se denuncia, y de los que sí se denuncian, una fracción mínima termina en condena.

Ese dato no aparece en el informe con la centralidad que merece. Sin una reforma real en procuración de justicia, la inteligencia se convierte en un insumo subutilizado: se genera información, se identifican objetivos, se ejecutan operativos, pero el sistema judicial no tiene la capacidad ni la independencia para sostener los casos.

El engaño es tecnológico: suponer que construir sistemas y plataformas equivale a capacidad instalada. La inteligencia no depende solo de infraestructura, sino de capital humano, coordinación efectiva y autonomía institucional. Esos tres elementos siguen siendo frágiles, y ninguna plataforma digital los reemplaza.