Estrategia Nacional de Seguridad: Tecnología de punta para impunidad de siempre

VI. Indicadores y percepción: la disputa por la realidad
El informe reporta disminuciones en delitos de alto impacto y mejoras en percepción de seguridad con base en ENSU y ENVIPE. Estas mediciones son herramientas válidas, pero tienen límites conocidos y documentados. Son sensibles a cambios metodológicos, subregistro, variaciones regionales y contextos específicos.
Además, la percepción de seguridad responde más a experiencias locales que a tendencias nacionales. Una familia en Culiacán y una en Mérida no habitan el mismo país en términos de seguridad, aunque ambas aparezcan en el mismo agregado estadístico.
En muchas ciudades, la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y la violencia cotidiana siguen presentes, independientemente de lo que indiquen los promedios nacionales.
Esos fenómenos rara vez se denuncian, no siempre se capturan en encuestas y casi nunca aparecen en los titulares del informe oficial.
Son, sin embargo, los que estructuran la vida diaria de millones de personas y los que determinan si un comerciante abre o cierra su negocio, si una familia se queda o abandona su colonia, si un joven tiene opciones o solo tiene miedo.
El engaño es estadístico: usar agregados nacionales para construir una narrativa de mejora generalizada invisibiliza las desigualdades territoriales profundas en materia de seguridad. Los números no mienten por lo que dicen, sino por lo que callan.
Y lo que esta estrategia ha callado, sistemáticamente, es la experiencia de quienes viven la inseguridad donde las cámaras del informe no llegan.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.