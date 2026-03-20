Estrategia Nacional de Seguridad: El gobierno que se aplaude solo

III. Guardia Nacional: crecimiento operativo, vacío institucional
El informe destaca más de 121 mil elementos desplegados y un crecimiento significativo desde la creación de la corporación. Este dato se presenta como evidencia de fortalecimiento institucional.
El número, sin embargo, oculta un problema de fondo: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa consolida un modelo de seguridad militarizado que dejó de ser transitorio para volverse permanente.
Lo que se anunció como solución de emergencia se ha convertido en el modelo definitivo, sin debate legislativo serio ni evaluación independiente de sus resultados.
El problema no es solo normativo. Es operativo.
La Guardia Nacional ha asumido funciones de seguridad pública donde las policías locales están debilitadas o capturadas, pero sin construir capacidades civiles duraderas.
En muchos municipios, la presencia federal sustituye a las instituciones locales, no las fortalece. No hay transferencia de capacidades, no hay formación de cuadros civiles, no hay fortalecimiento de mandos locales.
Hay despliegue, patrullaje y reporte de presencia. Eso no es construir Estado: es ocuparlo temporalmente.
El resultado es una dependencia estructural: cuando la fuerza federal se retira, el vacío reaparece. La estrategia reemplaza al Estado local de manera temporal en lugar de reconstruirlo.
En los territorios donde la Guardia Nacional opera como único actor de seguridad, la pregunta no es si funciona hoy, sino qué queda cuando se va. La respuesta, documentada en múltiples municipios, es siempre la misma: nada. Presentar esa expansión como consolidación del sistema de seguridad es, precisamente, el engaño.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.