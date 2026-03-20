Estrategia Nacional de Seguridad: El gobierno que se aplaude solo

El tono es de balance satisfecho. La evidencia disponible sugiere otra lectura.

La pregunta que sostiene esta columna no es retórica: ¿dónde está el engaño?

La respuesta está en la brecha persistente entre los indicadores reportados y la experiencia cotidiana de inseguridad que viven millones de mexicanos. Esa distancia entre el dato y la calle es donde se construye la simulación.

No es una distancia menor ni accidental: es el producto de decisiones deliberadas sobre qué medir, cómo presentarlo y qué omitir.

El problema no es que el gobierno mienta abiertamente. Es que selecciona, interpreta y presenta la información bajo una lógica que privilegia la narrativa de éxito sobre el diagnóstico honesto.

En materia de seguridad, esa distorsión no es menor: significa diseñar políticas sobre percepciones maquilladas.

Y cuando las políticas se diseñan sobre diagnósticos falsos, los recursos se asignan mal, las prioridades se distorsionan y las personas que viven la inseguridad quedan fuera del marco de solución.

II. Atención a las causas: política social sin traducción en seguridad

El eje más repetido en el informe es la "atención a las causas", que vincula política de bienestar con prevención del delito. Se reportan millones de beneficiarios, miles de jornadas comunitarias y despliegues en zonas prioritarias.

La narrativa es políticamente rentable porque conecta dos agendas —bienestar y seguridad— en un solo relato de gobierno coherente y generoso.

El supuesto es atractivo: menos pobreza, menos violencia.