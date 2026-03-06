Las dos prioridades de la presidenta

Y ese es precisamente el primer problema de la reforma: no resuelve ninguno de los desafíos que hoy enfrenta el sistema. La reforma electoral sí era necesaria. Pero el texto presentado ni siquiera comienza a atender las deficiencias más evidentes. No hay propuestas para enfrentar la creciente intromisión del crimen organizado en las elecciones ni para contener la violencia política que ha ido en aumento en años recientes. Tampoco se corrigen los vicios evidenciados en las elecciones judiciales del año pasado. Y, pese al agotamiento del modelo de comunicación política vigente, el tema permanece prácticamente intocado.

Si bien la iniciativa aborda asuntos diversos —desde la fiscalización hasta la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas—, por motivos de espacio conviene detenerse en los dos temas que la propia presidenta ha señalado como prioritarios: la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos y la modificación del sistema de representación proporcional para evitar que las listas de candidaturas queden en manos de las cúpulas partidistas. El problema es que las soluciones planteadas para ambos temas no corrigen las inequidades existentes en las contiendas; por el contrario, corren el riesgo de profundizarlas, con consecuencias directas para la integridad y la calidad de la competencia democrática.

En materia de financiamiento público, la iniciativa propone modificar la fórmula constitucional para calcular el financiamiento ordinario de los partidos con el objetivo de reducirlo aproximadamente en un 20%. Sin embargo, la propuesta deja intactos otros componentes relevantes del sistema: se mantiene sin cambios el financiamiento para actividades específicas y el financiamiento para campañas. También se conserva el mecanismo de distribución de los recursos entre partidos, que actualmente reparte un 30% de manera igualitaria y un 70% de forma proporcional a los resultados de la elección anterior.

El resultado es un ahorro marginal acompañado de un impacto desproporcionado para los partidos más pequeños. Se trata, en los hechos, de una modificación que favorece al partido mayoritario. A ello se suma otro elemento relevante: la base de la fórmula —el número de personas inscritas en el padrón electoral— permanece intacta. Esto significa que, conforme el padrón continúe creciendo, también lo hará la bolsa total de financiamiento público, tal como ocurre actualmente. En otras palabras, la reducción anunciada difícilmente modificará la tendencia estructural al alza del financiamiento partidista.