Excluidas por cuidar

Las tareas más desiguales en distribución del cuidado del hogar son la preparación de alimentos (13 hrs mujeres vs 4.7 hrs hombres), limpieza de la vivienda (9.5 vs 4.7) y cuidado de la ropa (4.1 vs 1.9). Las más equilibradas son las compras (2.6 vs 2.3) y la gestión de pagos y trámites (2 hrs parejo). La única donde los hombres lideran es el mantenimiento o arreglos menores en la vivienda o los enseres, aunque la diferencia es sólo de media hora (1.4 vs 1.9).

El tiempo de cuidado a personas también duplica la diferencia en la carga: 10.3 hrs ellas, 4.8 ellos. (Datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT 2024).

El valor económico de este trabajo no remunerado equivale al 26.3% del PIB en 2023. Las mujeres aportan 71 de cada 100 pesos de ese valor, estimado en 8.4 billones de pesos. En promedio, cada mujer genera un valor de casi 7,250 pesos al mes en estas tareas. (Cuentas Nacionales 2023, INEGI).

Su redistribución es indispensable, pero también su reconocimiento y la inversión pública para una reorganización institucional del cuidado.

La exclusión laboral es el resultado de la distribución desigual del cuidado entre hombres y mujeres, pero sobre todo entre lo público y lo privado. La carencia de ingreso propio resultado de la exclusión femenina reduce su autonomía y genera asimetrías que están en la raíz de la violencia y la discriminación.

El “Panorama Laboral no. 2” de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza muestra que las mujeres son el 80% de la población excluida: por cada hombre en exclusión, hay cuatro mujeres. La razón principal es no poder buscar trabajo por realizar labores de cuidado: de 14.7 millones en esa situación, 14 millones (95%) son mujeres.

Desde las campañas de 2024, la necesidad de un sistema nacional de cuidados (SNC) fue un consenso, es un compromiso del actual gobierno. Su contenido es sustancial, pues muchas confusiones complican el panorama. Si bien el SNC tiene diversas aristas, su columna vertebral es la expansión de servicios públicos de cuidado, suficientes, accesibles, asequibles y de calidad, con diversas modalidades.