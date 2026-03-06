El SESNSP y el truco del ilusionista

El momento no pudo ser más elocuente: el gobierno federal llevaba meses anunciando una reducción histórica de hasta 40% en homicidios dolosos.

La metodología llegó justo cuando más convenía.

El primer problema: construir el techo antes que los cimientos

Antes de rediseñar cualquier metodología estadística, la lógica elemental exige ordenar la materia prima.

En México, la información delictiva que alimenta al SESNSP proviene de las 32 fiscalías estatales, cada una con criterios propios, capacidades dispares y, en muchos casos, incentivos políticos para reportar cifras convenientes. Implantar una nueva metodología nacional sin antes homologar los criterios de captura, validación y envío de datos por parte de esas fiscalías es construir un edificio de lujo sobre suelo blando.

El resultado previsible es exactamente lo que se observa: comportamientos estadísticos inverosímiles. Quintana Roo reportó un aumento de 10,326% en "otros delitos contra la vida"; Nuevo León, de 5,420%; Sonora, de 561%. Esas cifras no describen una realidad criminal: describen la anarquía de un sistema de registro sin supervisión.

La metodología llegó antes que el orden. Ese solo hecho la invalida como instrumento técnico serio.

El segundo problema: inventar categorías que ya existen en la ley

La nueva metodología crea "subdelitos": la tentativa de homicidio y la tentativa de feminicidio ahora se registran por separado, dentro de sus respectivas categorías.

El efecto inmediato fue transparente: en diciembre de 2025 se contabilizaron 1,283 víctimas en la categoría de homicidio; en enero de 2026, con la nueva clasificación, la cifra cayó a 861. Los 422 casos de diferencia no desaparecieron: migraron.

Lo que resulta incomprensible desde el punto de vista jurídico es que las tentativas ya existían como tipos penales autónomos en los códigos penales estatales.

No era necesario inventar subcategorías estadísticas para registrarlas; bastaba con capturarlas correctamente desde el principio.

Crear "subdelitos" administrativos que no corresponden con precisión a tipos penales codificados genera ambigüedad, no claridad. Y la ambigüedad, en estadística criminal, siempre beneficia a quien la produce.