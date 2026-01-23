Davos y la realineación global

Ante los amagos continuos de Donald Trump, Europa decidió dar un golpe de timón y abandonar la política de apaciguamiento que había adoptado para enfrentarlos. La cautela retórica brilló por su ausencia y sus líderes optaron por reconocer el entorno hostil y la necesidad de trabajar hacia su autonomía económica, política y de seguridad. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue elogiado por retratar de manera honesta y elocuente el momento histórico, al que caracterizó como una ruptura y no una transición. Pero el más disruptivo no fue Carney, sino el canciller alemán. Después de más de 70 años de un marcado antimilitarismo alemán como pilar normativo, político e identitario, Friedrich Merz destacó la necesidad de Europa de defenderse y rápido, junto con la intención de su gobierno de aumentar el gasto en defensa hasta un 5% del PIB, después de décadas de no llegar ni al 2%.

La posición antagónica de estos líderes y la reacción adversa de los mercados tras el anuncio de aranceles a países europeos posibilitaron otro cambio de tono. A diferencia de lo manifestado en su discurso, en el que se refirió a la necesidad de tener posesión total de Groenlandia, celebró la construcción de un acuerdo que le permitiría a Estados Unidos tener control de algunas partes para la colocación de bases militares. De esta manera, ante una reacción internacional adversa, el discurso y la pretensión se ajustan.