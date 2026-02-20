De Múnich a Budapest hay mucho trecho

En su intervención el pasado sábado, Rubio expresó el deseo de los Estados Unidos de revitalizar la relación transatlántica. En un tono más mesurado que el de Donald Trump en el Foro Económico Mundial y que incluso el de JD Vance en la misma conferencia en el año anterior, señaló que el fin de la era transatlántica no era ni su objetivo ni su deseo, resaltando las coincidencias históricas, culturales y hasta espirituales entre ambos polos de poder. Asimismo, reiteró la competencia estratégica con China y coincidió en la amenaza persistente de Rusia.

Pero lo que fue recibido inicialmente como un gesto conciliador rápidamente se convirtió en motivo de desconfianza, pues la señal más importante no se dio desde un podio en Múnich sino en los días posteriores a la conferencia. Previo a su regreso a Washington, Rubio pasó por Budapest en lo que fue percibido como un respaldo al gobierno del primer ministro Viktor Orbán de cara a las elecciones parlamentarias húngaras del próximo mes de abril. Ello, después de visitar al primer ministro eslovaco Robert Fico, otro crítico de la Unión Europea que suele alinearse más con las políticas migratorias y ambientales de Donald Trump. Tanto Orbán como Fico han producido más de un dolor de cabeza para Europa por sus críticas a la agenda liberal y, más recientemente, por sus posturas frente al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Como es bien sabido, en política y en diplomacia, la agenda comunica tanto o más que el propio discurso. Ciertamente, la gira post Múnich de Marco Rubio llamó la atención por los personajes que involucró. Pero más aún, llamó la atención porque no contempló un espacio de diálogo con los principales liderazgos europeos, notablemente su máxima autoridad en materia de política exterior, Kaja Kallas. Así, la sensación de alivio generada por las palabras de Rubio el sábado se desvaneció unas horas después para regresar a un estado de preocupación profunda.