La inmortalidad del crimen: lecciones de Jalisco y Teherán

Dos actores de naturaleza radicalmente distinta. Dos golpes de decapitación sobre estructuras que habían sobrevivido décadas bajo presión sostenida.

Y, sin embargo, una geometría del poder que los conecta de manera reveladora: la respuesta operativa ante el golpe supremo no se derrumba con el líder. Se activa sin él.

El golpe y la reacción: frentes múltiples, mando sin cabeza

La muerte de El Mencho desató en cuestión de horas lo que varios analistas visualizamos como una activación coordinada sin precedente: narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a comercios en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas, con reportes de más de 200 incidentes en cerca de 20 estados. La magnitud y simultaneidad de la respuesta no fue el caos de una organización desorientada: fue la demostración calculada de que el CJNG tiene capacidad de proyectar fuerza en territorio nacional incluso sin su fundador.

En Irán, el patrón se repite con escala distinta. Las detonaciones sobre Teherán provocaron una andanada de misiles iraníes que obligó a la población de varias ciudades de Medio Oriente a buscar refugio, con drones que alcanzaron objetivos civiles en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. La arquitectura de respuesta iraní —construida durante décadas mediante actores proxy en el Líbano, Yemen, Siria e Irak— demostró que puede operar sin el vértice de la cadena de mando.

El golpe fue el más devastador de su historia reciente; la reacción, inmediata y multidireccional.

Ambas respuestas comparten el mismo rasgo operativo esencial: la descentralización del mando como mecanismo de supervivencia institucional. Ninguna de las dos organizaciones dependía de un mando único para ejecutar represalias. Ambas lo habían anticipado.