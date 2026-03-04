La inmortalidad del crimen: lecciones de Jalisco y Teherán

La sucesión: el vacío como nueva amenaza
Actualmente no hay un heredero directo claro para El Mencho. Su hijo cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Entre los posibles sucesores aparecen su hijastro Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", así como mandos regionales como Audias Flores Silva "El Jardinero" y Ricardo Ruiz Velasco "Doble R". El secretario Omar García Harfuch ha señalado que se contemplan hasta cuatro posibles sucesores sin precisar identidades.
En Irán, los ataques israelíes también apuntaron a comandantes superiores de la Guardia Revolucionaria y líderes políticos, dejando la cadena de mando del régimen en un estado de desorganización. La cuestión sucesoria se ha vuelto compleja: el nombre de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo, ha surgido como posible aspirante, aunque las divisiones internas entre las distintas facciones del régimen podrían desembocar en un cisma en la cúpula del poder. Infobae
El vacío en la cima no produce estabilidad.
Produce competencia.
Y la competencia, en organizaciones armadas, produce violencia.
Las eternas soluciones políticas…
Reconocer esta lógica operativa no es rendirse ante ella; es el punto de partida para respuestas institucionales más inteligentes. México no puede darse el lujo de repetir el error histórico de confundir el abatimiento de un líder con el desmantelamiento de una red.
Se proponen tres ejes concretos de acción.
Primero, transitar de la lógica del golpe mediático hacia una estrategia de desarticulación sistémica: atacar las finanzas, la logística y los mecanismos de reclutamiento del CJNG con la misma intensidad con que se persiguió a su fundador. El CJNG no es una persona. Es una red financiera, logística y armada", y "el crimen organizado no se derrota con un abatimiento. Se debilita cuando pierde capacidad de intimidar, financiarse y reclutar". Diario de Yucatán.