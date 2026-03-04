Publicidad

voces

La inmortalidad del crimen: lecciones de Jalisco y Teherán

Dos obituarios que no alcanzan para un funeral.
mié 04 marzo 2026 06:06 AM
Una mujer musulmana chiíta iraquí sostiene la imagen del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Ali Khamenei, durante un funeral simbólico el día después de su asesinato, en el distrito de Sadr City, en Bagdad, el 1 de marzo de 2026. El líder supremo de Irán desde 1989 y enemigo jurado de Occidente, murió en la salva inicial de un ataque masivo estadounidense e israelí, lo que provocó una nueva ola de ataques de misiles de represalia desde Teherán el 1 de marzo.
En Teherán, ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel eliminaron a Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica desde 1989. (FOTO: AHMAD AL-RUBAYE/AFP)

El mismo sábado, dos mundos distintos, una geometría igual

El 28 de febrero de 2026 será recordado como una fecha que alteró simultáneamente dos mapas de poder que, a primera vista, no tienen nada en común.

En Teherán, ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel eliminaron a Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica desde 1989. En México, el país todavía procesaba —apenas seis días antes— la confirmación oficial de la Secretaría de Defensa Nacional sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el 22 de febrero en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

Dos actores de naturaleza radicalmente distinta. Dos golpes de decapitación sobre estructuras que habían sobrevivido décadas bajo presión sostenida.

Y, sin embargo, una geometría del poder que los conecta de manera reveladora: la respuesta operativa ante el golpe supremo no se derrumba con el líder. Se activa sin él.

El golpe y la reacción: frentes múltiples, mando sin cabeza

La muerte de El Mencho desató en cuestión de horas lo que varios analistas visualizamos como una activación coordinada sin precedente: narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a comercios en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas, con reportes de más de 200 incidentes en cerca de 20 estados. La magnitud y simultaneidad de la respuesta no fue el caos de una organización desorientada: fue la demostración calculada de que el CJNG tiene capacidad de proyectar fuerza en territorio nacional incluso sin su fundador.

En Irán, el patrón se repite con escala distinta. Las detonaciones sobre Teherán provocaron una andanada de misiles iraníes que obligó a la población de varias ciudades de Medio Oriente a buscar refugio, con drones que alcanzaron objetivos civiles en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. La arquitectura de respuesta iraní —construida durante décadas mediante actores proxy en el Líbano, Yemen, Siria e Irak— demostró que puede operar sin el vértice de la cadena de mando.

El golpe fue el más devastador de su historia reciente; la reacción, inmediata y multidireccional.

Ambas respuestas comparten el mismo rasgo operativo esencial: la descentralización del mando como mecanismo de supervivencia institucional. Ninguna de las dos organizaciones dependía de un mando único para ejecutar represalias. Ambas lo habían anticipado.

Estructura de franquicia: la innovación que sobrevive a su creador

El CJNG no es un cártel tradicional jerárquico. Ha desarrollado una estructura compleja similar a una corporación, con un sistema semifederal de franquicias.

Esta arquitectura, le permite absorber golpes al liderazgo con mayor eficiencia que organizaciones integradas verticalmente. El control territorial y social derivado de ese modelo facilitó su infiltración en la política local, el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y sectores clave de la economía formal.

Irán construyó un modelo análogo a escala estatal. El llamado "eje de la resistencia" —la red de milicias, organizaciones y estados cliente que extendían la influencia iraní— fue golpeado sucesivamente en los años previos, incluyendo la eliminación del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Aun así, la infraestructura de respuesta sobrevivió porque nunca dependió de un solo hombre para operar.

En ambos casos, el conocimiento profundo del terreno —geográfico, institucional, social— funciona como ventaja asimétrica irreemplazable frente a adversarios con mayor poder de fuego formal.

Irán domina las rutas del Golfo Pérsico con una precisión que ningún actor externo puede replicar. El CJNG conoce los vacíos institucionales, las brechas de presencia estatal y los patrones de corrupción local en el occidente mexicano con una eficiencia que frecuentemente supera la capacidad de respuesta gubernamental.

La sucesión: el vacío como nueva amenaza

Actualmente no hay un heredero directo claro para El Mencho. Su hijo cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Entre los posibles sucesores aparecen su hijastro Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", así como mandos regionales como Audias Flores Silva "El Jardinero" y Ricardo Ruiz Velasco "Doble R". El secretario Omar García Harfuch ha señalado que se contemplan hasta cuatro posibles sucesores sin precisar identidades.

En Irán, los ataques israelíes también apuntaron a comandantes superiores de la Guardia Revolucionaria y líderes políticos, dejando la cadena de mando del régimen en un estado de desorganización. La cuestión sucesoria se ha vuelto compleja: el nombre de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo, ha surgido como posible aspirante, aunque las divisiones internas entre las distintas facciones del régimen podrían desembocar en un cisma en la cúpula del poder. Infobae

El vacío en la cima no produce estabilidad.

Produce competencia.

Y la competencia, en organizaciones armadas, produce violencia.

Las eternas soluciones políticas…

Reconocer esta lógica operativa no es rendirse ante ella; es el punto de partida para respuestas institucionales más inteligentes. México no puede darse el lujo de repetir el error histórico de confundir el abatimiento de un líder con el desmantelamiento de una red.

Se proponen tres ejes concretos de acción.

Primero, transitar de la lógica del golpe mediático hacia una estrategia de desarticulación sistémica: atacar las finanzas, la logística y los mecanismos de reclutamiento del CJNG con la misma intensidad con que se persiguió a su fundador. El CJNG no es una persona. Es una red financiera, logística y armada", y "el crimen organizado no se derrota con un abatimiento. Se debilita cuando pierde capacidad de intimidar, financiarse y reclutar". Diario de Yucatán.

Segundo, fortalecer la inteligencia territorial con participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, bajo protocolos verificados de información compartida, atacando los vacíos institucionales que el crimen organizado ocupa por ausencia del Estado.

Tercero, construir una agenda de cooperación internacional con Estados Unidos que trascienda la extradición y apunte al desmantelamiento financiero de las estructuras criminales, aprovechando el capital político que genera hoy el operativo de Tapalpa en la relación bilateral.

Conclusiones

El 22 y el 28 de febrero de 2026 quedarán marcados como días en que el mundo vio caer a dos de las figuras más buscadas de su tiempo, en geografías y contextos radicalmente distintos. Lo que conecta ambos eventos no es su naturaleza ni su escala: es la lección que dejan sobre la resiliencia de las estructuras que construyeron.

Ni el CJNG ni el aparato de seguridad iraní mueren con sus líderes. Ambos habían construido, con décadas de trabajo operativo, organizaciones capaces de responder, dispersarse y reconfigurarse ante el golpe más duro. La simultaneidad de frentes, el conocimiento del terreno y la descentralización del mando no son accidentes: son decisiones estratégicas deliberadas.

México enfrenta hoy una encrucijada. El abatimiento de El Mencho es un hito histórico en la lucha contra el crimen organizado.

Pero la historia también advierte que los hitos no son victorias. La seguridad no se gana con un solo golpe. Se construye con estrategia sostenida, presencia institucional real y voluntad política de largo plazo.

El mundo acaba de ver dos veces, en seis días, que las organizaciones que sobreviven a sus fundadores son las más peligrosas de todas.

_____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

