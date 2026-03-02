El Estado que se fue: cuando el crimen llena el vacío

No como anécdota. Como política.

Eso es lo que ocurre cuando el Estado abandona su territorio: alguien más llega a ocuparlo, y ese alguien no viene con buenas intenciones, aunque sepa vender muy bien la apariencia de que sí.

El origen del vacío

El crimen organizado no irrumpió de golpe. Fue avanzando sobre terrenos que el Estado abandonó décadas antes.

Desde los años 80, con la crisis de la deuda y los ajustes del neoliberalismo, el gasto social en las periferias urbanas y rurales se contrajo de forma sostenida.

La ausencia no era nueva, pero se volvió crónica.

Los tres órdenes de gobierno fallaron en garantizar los derechos más básicos: salud, educación, seguridad, justicia. En municipios como Apatzingán, Tierra Caliente o las sierras de Sinaloa y Guerrero, el Estado nunca llegó del todo, o llegó tarde y corrupto. En ese vacío, el narcotráfico encontró tierra fértil para construir lealtades. Estudios periodísticos de largo aliento en las regiones más disputadas del país han documentado una realidad que incomoda: en muchas comunidades, el cártel no es el enemigo del pueblo, es su administrador.

Las necesidades capturadas

Lo que el Estado dejó de ofrecer, el crimen lo convirtió en negocio y en propaganda.

Los cárteles construyeron redes de empleo donde el gobierno no genera oportunidades, financiaron fiestas patronales donde las entidades de cultura no tienen presencia y pagaron operaciones médicas donde el IMSS tiene listas de espera de meses.