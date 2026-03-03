Honras fúnebres para quien nunca honró nada

Pero apenas la Secretaría de Defensa confirmó la muerte y la Fiscalía General de la República entregó el cuerpo a sus familiares tras agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, una pregunta comenzó a flotar sobre la opinión pública con la gravedad de una amenaza que nadie quería nombrar: ¿qué haremos con ese cuerpo?

No es una pregunta frívola ni macabra. Es, en cambio, una de las decisiones de política pública más trascendentes que enfrenta el Estado mexicano en este momento.

Porque el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes no es simplemente un cadáver. Es, potencialmente, el altar de un culto en formación; el primer acto de una liturgia narco que el Estado debe tener el coraje de interrumpir antes de que comience.

La lección que no aprendimos de Medellín

La historia, cuando se ignora, cobra facturas muy caras. Colombia lo sabe de sobra.

Desde la muerte de Pablo Escobar, su tumba en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín se convirtió en un lugar de peregrinación cotidiana. Decenas de curiosos, turistas y figuras del mundo popular llegan cada día a rendir culto al difunto, al grado de que empleados del cementerio encontraban regularmente drogas, municiones y estampitas religiosas depositadas junto a su lápida.

Juan Carlos Velázquez, sacerdote dedicado a trabajar con jóvenes de pandillas en Medellín, advierte que desde la muerte del capo su figura vivió un proceso de mitificación que lo convirtió en leyenda y en modelo a seguir para la masa reprimida: "Lo ven como un santo".

Cada año son más los turistas interesados en hacer esos recorridos, y su número al menos se duplicó en los últimos cinco años según guías del propio narcotour.

El caso de Escobar demostró que una tumba mal gestionada puede volverse más poderosa que todos sus crímenes juntos: un punto de convergencia simbólica, un lugar sagrado para la cultura del delito.