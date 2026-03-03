Honras fúnebres para quien nunca honró nada

La segunda propuesta es preventiva y de largo alcance: México necesita una política nacional de memoria crítica frente al crimen organizado, similar a lo que Colombia intentó construir en Medellín. El alcalde de Medellín declaró: "Quien venga a hacer apología al delito no es bienvenido" Milenio, y ordenó demoler el Edificio Mónaco para construir en su lugar un parque en honor a las víctimas. México debe apostar por memoriales dedicados a las víctimas del CJNG, que sean los verdaderos protagonistas del relato público que el Estado construya tras la muerte de El Mencho.
La tercera propuesta es educativa y cultural: el Estado debe fortalecer programas de contracultura y sentido crítico en comunidades donde la narcocultura es referente identitario, desde Aguililla hasta Tapalpa. No mediante prohibiciones vacías de narcocorridos, sino a través de inversión real en narrativas alternativas de éxito, comunidad y dignidad.
La sacralización que no podemos permitir
El CJNG respondió a la muerte de El Mencho con bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques en al menos la mitad de los estados de la República.
Esa violencia de represalia no fue solo una demostración de fuerza operativa: fue el primer acto del duelo narco, la primera manifestación de que Nemesio Oseguera Cervantes ya está en camino de convertirse en mártir para quienes lo siguieron. La semilla del culto ya fue sembrada desde el momento en que el cártel movilizó pistoleros dispuestos a morir por vengar su caída.
Si el Estado permite que esa semilla germine en un funeral masivo, en una tumba decorada con capillas y altares en algún panteón de Michoacán o Jalisco, habrá ganado el operativo pero perdido la batalla cultural.
Y esa batalla, la que se libra en el imaginario colectivo de los jóvenes que crecen entre la pobreza y la fascinación por el poder narco, es la más larga y la más difícil de ganar.
El último honor que el Estado mexicano le debe a Nemesio Oseguera Cervantes es, precisamente, negárselo.
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.