La comunicación, una de las bajas en el operativo contra El Mencho

El ejemplo más reciente es el operativo para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los criminales más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos. Su eliminación constituye, sin duda, el golpe más contundente contra una organización criminal asestado por un gobierno de la Cuarta Transformación. Era el tipo de acción que podía transformar la conversación nacional e internacional sobre la capacidad del Estado para contener y combatir al crimen organizado.

Sin embargo, el manejo informativo del operativo lo hizo mucho menos redituable y dejó al descubierto una comunicación gubernamental sin estrategia. La acción de las Fuerzas Armadas no fue acompañada por un plan narrativo; se permitió que se abrieran espacios de especulación y que una narrativa de violencia y caos opacara la relevancia de la operación.

Hay cinco elementos que evidencian esta falla:

1. Falta de planeación. Si el gobierno había definido con antelación que actuaría contra El Mencho, debió prever distintos escenarios de comunicación: éxito, fracaso, captura parcial, reacción violenta del CJNG. También debió contar con una hoja de mensaje clave, respuestas preparadas para las inevitables preguntas que surgirían en cuestión de minutos y una declaración por parte de un funcionario público que estableciera la versión oficial de los hechos. En operativos de esta magnitud, la comunicación no puede improvisarse.

2. Huecos informativos. El operativo ocurrió la mañana del domingo 22 de febrero. Desde temprano comenzaron a circular en redes sociales reportes de movilización militar en Tapalpa y especulaciones sobre el objetivo. La información oficial dependió de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional alrededor de la una de la tarde y un mensaje en X de la presidenta reconociendo a las fuerzas armadas y llamando a la calma, sin mayores detalles. Fueron mensajes escritos, sin respaldo visual ni vocería en video, lo que obligó a televisoras y portales digitales a llenar espacios con otro tipo de imágenes, entre ellas las de bloqueos, incendios y cierres de carreteras. La escasa información oficial convivió —y perdió— frente a la abundante cobertura del caos.