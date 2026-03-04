Tenemos la necesidad de incendiar Internet. De esparcir información, aunque sea sensacionalista o falsa, con el único fin de entrar en la conversación. Bajo esa premisa es obligatorio analizar la posverdad que nos deja el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Porque, ¿quien controla Internet controla la realidad?
“El Mencho” y la influencer, una imagen que llegó a casi mil millones de usuarios en X
Desde las primeras horas del domingo 22 de febrero pudimos leer varias narrativas. Primero se trató de un operativo contra “alguien importante”. Minutos después se supo quién era el objetivo. Inmediatamente comenzaron a surgir noticias sacadas de contexto o que buscaban amplificar la magnitud de una operación que nos despertó de manera abrupta a una realidad que hoy es un común denominador en México: el narcotráfico es omnipresente en nuestro país.
Luego que se confirmara por una prueba genética que el abatido era “El Mencho”, siguió la oleada de noticias falsas. Una de ellas es la de una foto que circuló en X. En la instantánea aparece Oseguera Cervantes con una creadora de contenido de la plataforma Only Fans, María Julissa. Ambos están abrazados en lo que parece ser un club nocturno.
Análisis cuantitativo de una imagen viral
De acuerdo con un análisis hecho con la herramienta de análisis de redes sociales Information Tracer, hasta el 24 de febrero se compartieron cerca de 500 tuits con mensajes donde acusaban a la influencer de ser quien había ayudado a las autoridades a dar con el paradero de “El Mencho”.
La búsqueda se centró en las palabras “Mencho y María Julissa”, lo que nos arrojó un clúster de análisis de sentimientos que mostró el predominio del sentimiento negativo, y en el que las cuentas involucradas se enfocaron en compartir la supuesta imagen de ambos.
En todas, la constante es informativa y editorial, al señalar a María Julissa de haber sido la causante de la captura y abatimiento del líder del CJNG.
Si se suman las 500 cuentas del clúster analizadas por esta herramienta, se encuentran los siguientes datos:
- 14,878,599 reacciones de “fav”.
- Únicamente 31 cuentas fueron creadas en México.
- El 70% de las cuentas podría operar desde Colombia.
- En porcentajes que van del 3 al 6% se encontraron cuentas de África, Reino Unido y Estados Unidos.
Así, más de 600 millones de usuarios vieron esta imagen, ocasionando confusión sobre la realidad de las últimas horas de vida de uno de los criminales más buscados, al menos en México y Estados Unidos.
Por si no fuera poco, comenzó a circular otra imagen editada en la que la usuaria de X @mariajulissa130, escribe: “Lo hecho, hecho está. No me voy a discutir ni a cargar culpas ajenas. Cada quien sabe lo que hizo. No estoy arrepentida y me da igual quién se ofenda, sigan ladrando. Les guste o no, lo hice. Este será mi único mensaje sobre el tema”. Una vez más, una declaración sin confirmar. Al momento de escribir estas líneas, la cuenta está suspendida en X.
¿Desviar la narrativa?
De acuerdo con un análisis digital de la imagen con Gemini/Google SynthID, se identificó que gran parte fue editada o generada utilizando modelos de inteligencia de Google. Además, al observar a detalle, “se pueden notar anomalías comunes en imágenes creadas por Inteligencia Artificial”. Por ejemplo, hay irregularidades en la consistencia de los bordes donde los sujetos se tocan y en la textura de la iluminación del fondo, que no corresponde de forma natural con los rostros en primer plano.
De acuerdo con información oficial , el seguimiento a una mujer que acompañó al capo en sus últimos días de vida , permitió su captura. Esto lo dio a secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia mañanera del pasado 24 de febrero. hay registros que hubieran estado en algún club nocturno, sino en un lujoso club residencial campestre ubicado en Tapalpa, Jalisco. Ahí, habría estado acompañado de Guadalupe Moreno Carrillo , quien de acuerdo con informes propios de la Sedena era pareja de “El Mencho” desde 2022.
A raíz de esto comenzó a circular un video donde se le ve a la influencer en una transmisión en vivo en la que, llorando, asegura que “le duele el hate de los comentarios hacia su novio, a que está vinculado con ella como cómplice”, esto tras confirmarse que ella “fue la principal culpable por la muerte del Mencho”.
Después que comenzara a circular la imagen falsa de María Julissa con “El Mencho”, la narrativa se centró en una supuesta traición de la influencer que llevó a la captura. Poco se supo de Carrillo Moreno.
Nota del editor: Jesús Franco es Maestro en Comunicación Política y Pública. Colaborador del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Síguelo en X: @soyfrancoromero IG: jjesusfranco Tik Tok: mxidentidad. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.