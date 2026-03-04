“El Mencho” y la influencer, una imagen que llegó a casi mil millones de usuarios en X

Desde las primeras horas del domingo 22 de febrero pudimos leer varias narrativas. Primero se trató de un operativo contra “alguien importante”. Minutos después se supo quién era el objetivo. Inmediatamente comenzaron a surgir noticias sacadas de contexto o que buscaban amplificar la magnitud de una operación que nos despertó de manera abrupta a una realidad que hoy es un común denominador en México: el narcotráfico es omnipresente en nuestro país.

Luego que se confirmara por una prueba genética que el abatido era “El Mencho”, siguió la oleada de noticias falsas. Una de ellas es la de una foto que circuló en X. En la instantánea aparece Oseguera Cervantes con una creadora de contenido de la plataforma Only Fans, María Julissa. Ambos están abrazados en lo que parece ser un club nocturno.

Análisis cuantitativo de una imagen viral

De acuerdo con un análisis hecho con la herramienta de análisis de redes sociales Information Tracer, hasta el 24 de febrero se compartieron cerca de 500 tuits con mensajes donde acusaban a la influencer de ser quien había ayudado a las autoridades a dar con el paradero de “El Mencho”.

La búsqueda se centró en las palabras “Mencho y María Julissa”, lo que nos arrojó un clúster de análisis de sentimientos que mostró el predominio del sentimiento negativo, y en el que las cuentas involucradas se enfocaron en compartir la supuesta imagen de ambos.

En todas, la constante es informativa y editorial, al señalar a María Julissa de haber sido la causante de la captura y abatimiento del líder del CJNG.

Si se suman las 500 cuentas del clúster analizadas por esta herramienta, se encuentran los siguientes datos: