Trump y los límites del poder presidencial

1. Límite constitucional

El 20 de febrero, la mayoría de la Corte Suprema determinó que la ley de emergencia (IEEPA) invocada por Trump para imponer aranceles no autoriza al presidente a establecer impuestos a las importaciones sin mandato expreso del Congreso. La resolución confirmó el criterio sostenido por tribunales inferiores y por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, y puede reconfigurar áreas clave de política pública, como el comercio exterior, cuya instrumentación había descansado en fundamentos jurídicos discutibles. Además, el fallo podría obligar a devolver miles de millones de dólares recaudados bajo esos aranceles, añadiendo una dimensión fiscal al freno constitucional.

2. Límite económico

Los aranceles suelen tener efectos adversos sobre los consumidores, las cadenas productivas y la inflación. Organizaciones empresariales, cámaras de comercio y sectores productivos han advertido que estas medidas encarecen insumos estratégicos y erosionan la competitividad. Tales consideraciones parecen estar detrás de las declaraciones del representante comercial, Jamieson Greer, sobre la posibilidad de reconsiderar aranceles aplicados al acero y al aluminio mexicano porque son insumos importantes en la cadena industrial de Estados Unidos. Los mercados financieros también reaccionan: castigan decisiones que ponen en riesgo las cadenas productivas y premian los retrocesos, reflejando la preferencia empresarial por certidumbre regulatoria.

3. Límite de la opinión pública

La inflación y las decisiones económicas o migratorias controvertidas inciden en el ánimo social y pueden transformarse en un freno político. Un ejemplo fue la presión generada por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, que obligó al presidente a atemperar acciones de captura y deportación de inmigrantes tras la muerte de dos ciudadanos en incidentes con agentes federales. El estado de la opinión pública también se refleja en las encuestas de aprobación presidencial, que muestran niveles persistentes de rechazo sobre la forma en que Trump maneja los aranceles, el comercio exterior y la política migratoria.