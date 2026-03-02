El elefante en la sala

En cualquier democracia moderna ocurre lo contrario. Son quienes pierden una elección los que cuestionan las reglas y proponen ajustes para corregir inequidades. Aquí no. Aquí son quienes ganaron por amplio margen quienes quieren modificar el tablero a su favor. Los poderosos moviendo las reglas. Esa sola señal debería encender alarmas.

Pero hay algo todavía más grave: hay un elefante en la sala. Está ahí, ocupa todo el espacio y condiciona el sistema entero, pero quienes diseñaron la reforma prefieren no mirarlo. Me refiero a la narcopolítica.

Hablamos de un mecanismo concreto de captura del poder. Cuando los grupos criminales ponen candidatos, fondean campañas o intervienen en la jornada electoral, después cobran la factura; y la cobran cara. Exigen permisividad para el trasiego de droga, armas y personas, para la extorsión y el secuestro. Acaparan contratos de obra y servicios públicos. Controlan policías locales y presupuestos. Hemos llegado al extremo de ver gobernadores y alcaldes no solo vinculados, sino encabezando directamente redes criminales. Ahí está La Barredora, que nació desde dentro del gobierno de Adán Augusto en Tabasco. Ahí está el caso del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, que encabezaba personalmente la red criminal y reportaba al Mencho. Ese es el tamaño del elefante.

Si se quiere hablar en serio de reforma electoral, el punto de partida debe ser cortar de raíz el financiamiento ilícito. La propuesta de Sheinbaum de reducir el financiamiento público genera un ahorro marginal frente al presupuesto federal y no resuelve nada de fondo; sin controles efectivos contra el ingreso de dinero criminal, sería incluso contraproducente. Morena no tiene problema en recibir menos recursos del INE si sus candidatos ligados a estructuras delictivas cuentan con financiamiento paralelo que compensa cualquier reducción. El dinero del crimen no puede competir contra el legal: sin inteligencia financiera electoral independiente en tiempo real, sin anulación automática de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal y sin extinción de dominio sobre recursos ilícitos usados en campañas, la competencia seguirá distorsionada. El problema no es cuánto dinero hay en la política, sino de dónde viene.

El segundo frente es la violencia política. La elección federal de 2024 fue la más violenta de la historia moderna del país: más de 60 aspirantes y candidatos asesinados durante el proceso, cientos de actores políticos agredidos, más de 30 renuncias forzadas por amenazas directas y casillas que no pudieron instalarse en diversas regiones por control territorial. No fue violencia casual, fue un mecanismo de control electoral en varias zonas. Si asesinan a un candidato y la elección sigue como si nada, el mensaje es brutal: las balas también votan.