Florece la inversión público-privada

A pesar de los embates y amagos comerciales de Trump, el comercio exterior de nuestro país registró un desempeño sobresaliente en 2025. Las exportaciones a Estados Unidos tuvieron un crecimiento anual de 5.8% según cifras de la Oficina del Censo.
El monto de las exportaciones al vecino país sumaron 534,874 millones de dólares y las importaciones 337,960 millones, colocándolo cono el primer socio comercial de la primera economía del mundo. El superávit récord con EU fue de 196,913 millones de dólares.
Como parte del fortalecimiento del Plan México, la presidenta anunció el 3 de febrero un programa de inversión mixta para infraestructura por 5.6 billones de pesos en el periodo 2026-2030 a fin de lograr un crecimiento del 3% del PIB.
El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, destinará este año 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado a ocho sectores estratégicos: energía (54% del gasto), trenes (16%), carreteras (14%), puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Entre los objetivos que enuncia este programa de inversión están: crecimiento económico con desarrollo incluyente y sostenible; finanzas públicas sanas; desarrollo regional a través de mayor conectividad y acelerar las inversiones del Plan México con esquemas de financiamiento más eficientes y transparentes que no tenían las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Un día después, Sheinbaum Pardo encabezó la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones que congregó a más de mil representantes del sector privado. Ahí se dio a conocer la estimación de inversión privada que asciende a 406,800 millones de dólares, una captación realizada por 32 comités de promoción estatales que son encabezados solo por mujeres empresarias.