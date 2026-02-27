Florece la inversión público-privada

El afortunado revés propinado por la Suprema Corte que consideró ilegal la imposición de aranceles “recíprocos” a más de un centenar de países, no desalentó el interés de Trump de mantenerlos en 10% amparado en la Ley de Comercio de 1974.

Un mes antes de que Trump ganara de forma contundente la Casa Blanca, Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta el 1 de octubre de 2024. Trump lo hizo en enero siguiente y de inmediato restringió el comercio con sus socios.

Anticipando que los vínculos comerciales entre México y Estados Unidos podrían ser objeto de vaivenes como finalmente está ocurriendo, el gobierno mexicano trazó medidas de contención para sortear los embates, en virtud de que el presidente estadounidense ha endurecido su postura respecto a 2020, cuando nació el T-MEC.

En enero de 2025, Sheinbaum y su equipo económico presentaron el Plan México, un ambicioso programa integrado por 13 metas que busca detonar la economía nacional, potenciar el crecimiento y relanzar las capacidades productivas bajo la premisa de valorar la calidad de lo hecho en México.

Apuntalado con un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras de 277,000 millones de dólares en 2,000 proyectos, lo novedoso del Plan es que para cada una de las 32 entidades federativas se tiene un proyecto y metas de acuerdo con sus necesidades.

Algunos de los objetivos avanzan en su cumplimiento: pasar de la economía número 12 a la décima en el mundo; superar el 25% de la proporción de inversión respecto al PIB; fabricar en México el 50% de la proveeduría del sector textil, calzado, mobiliario y juguetes; reducir a un año los trámites para la inversión y ser uno de los cinco países más visitados a nivel mundial (ahora es el séptimo).