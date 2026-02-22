"El Mencho" sobresalió por llevar una vida sin ostentaciones, a pesar de tener una fortuna de más de 1,000 millones de dólares. Ante su perfil bajo, en al menos cinco ocasiones se difundieron rumores de su muerte.

Inicios de Nemesio Oseguera

De acuerdo con reportes oficiales, Oseguera erea originario de Aguililla, Michoacán, y tenía 59 años. Tuvo una infancia de carencias y trabajo en el campo recolectando aguacates.

En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a vender drogas. Incluso, según el diario Los Angeles Times , intentó construir una red de clientes como dealer, hasta que fue detenido en 1986 con su hermano Abraham; en 1992, ambos fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.

Cuando fue liberado, "El Mecho" comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, al sur de Jalisco, y con el tiempo encabezó el Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México.

En 2011 formó el que ahora es considerado uno de los principales cárteles distribuidores de drogas sintéticas del mundo.

Surge el CJNG

Sus primeros registros públicos como organización criminal son del 2006 y 2007. Entonces respondía al nombre de "Los Matazetas" y era brazo armado del Cártel de Sinaloa, para el que Oseguera servía en aquellos años.

La guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) en contra del crimen organizado debilitó las estructuras de los cárteles más importantes del país (el de Sinaloa, Los Zetas y los Beltrán Leyva), lo que contribuyó a que Los Matazetas se independizaran en 2010.

Para 2011, sus integrantes se presentaron en videos, fotos y mantas como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este grupo opera en al menos 24 de los 32 estados, con especial presencia en Jalisco, Nayarit, Baja California (donde se alió y absorbió al Cártel de Tijuana, rival histórico del Cártel de Sinaloa), así como en Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Morelos, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.