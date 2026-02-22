Publicidad

México

¿Quién es "El Mencho"? Perfil de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG abatido por fuerzas federales

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", encabezó el Cártel Jalisco Nueva Generación y fue uno de los narcos más buscados en México y EU.
dom 22 febrero 2026 01:20 PM
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”

Este domingo, autoridades federales abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien comenzó su actividad delictiva desde hace casi 40 años en Estados Unidos.

Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, pues era la cabeza de una de las organizaciones más violenta en México.

"El Mencho" sobresalió por llevar una vida sin ostentaciones, a pesar de tener una fortuna de más de 1,000 millones de dólares. Ante su perfil bajo, en al menos cinco ocasiones se difundieron rumores de su muerte.

Inicios de Nemesio Oseguera

De acuerdo con reportes oficiales, Oseguera erea originario de Aguililla, Michoacán, y tenía 59 años. Tuvo una infancia de carencias y trabajo en el campo recolectando aguacates.

En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a vender drogas. Incluso, según el diario Los Angeles Times , intentó construir una red de clientes como dealer, hasta que fue detenido en 1986 con su hermano Abraham; en 1992, ambos fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.

Cuando fue liberado, "El Mecho" comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, al sur de Jalisco, y con el tiempo encabezó el Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México.

En 2011 formó el que ahora es considerado uno de los principales cárteles distribuidores de drogas sintéticas del mundo.

Surge el CJNG

Sus primeros registros públicos como organización criminal son del 2006 y 2007. Entonces respondía al nombre de "Los Matazetas" y era brazo armado del Cártel de Sinaloa, para el que Oseguera servía en aquellos años.

La guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) en contra del crimen organizado debilitó las estructuras de los cárteles más importantes del país (el de Sinaloa, Los Zetas y los Beltrán Leyva), lo que contribuyó a que Los Matazetas se independizaran en 2010.

Para 2011, sus integrantes se presentaron en videos, fotos y mantas como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este grupo opera en al menos 24 de los 32 estados, con especial presencia en Jalisco, Nayarit, Baja California (donde se alió y absorbió al Cártel de Tijuana, rival histórico del Cártel de Sinaloa), así como en Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Morelos, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Tira helicóptero militar con un lanzagranadas

En mayo de 2015, Oseguera fue acusado de ordenar el derribo con un lanzagranadas de un helicóptero militar en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. Fue la primera vez que el Ejército sufrió un ataque parecido.

El atentado dejó siete militares y una policía federal muertos. Las autoridades informaron que la intención era evitar la captura del 'Mencho', quien ya había sido ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En esa ocasión, además del ataque al helicóptero, el CJNG organizó bloqueos de carreteras y avenidas en ciudades de tres estados del centro del país.

El capo más buscado por la DEA y la FGR

De acuerdo con la DEA, 'el Mencho' acumuló una fortuna de más de 1,000 millones de dólares. Esta cifra se dio a conocer en 2019.

La DEA también ofreció 10 millones de dólares a quien diera información sobre el paradero del narcotraficante. Con la advertencia de "armado y peligroso", aparece en los primeros lugares de la lista de los más buscados del gobierno de EU.

Datos de la DEA aseguran que el CJNG se consolidó como "el más poderoso" de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en el que se logró la captura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder del Cártel de Sinaloa. También revelan que en 2014, solo tres años después de su fundación, las operaciones del CJNG ya habían logrado expandirse a EU, Canadá, Asia y Europa.

Oseguera fue uno de los "objetivos prioritarios" en el sexenio anterior y, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que su estrategia no es arrestar a capos de alto perfil, sí busca debilitar al CJNG.

La fortuna del 'Mencho'

En 2019, Oseguera acumulaba una fortuna de más de 1,000 millones de dólares, aunque se cree que ya es mayor.

A diferencia de otros capos de la droga que usan su dinero en lujos, "El Mencho" lleva una vida modesta, que le ha ayudado a mantener un perfil bajo y así evitar ser detectado, según una declaración a Univision de Kyle Mori, agente de la DEA.

Extraditan al 'Menchito' y detienen a hija de Oseguera

Entre las detenciones más importantes de miembros del CJNG están las de los hijos de "El Mencho': Rubén Oseguera González, "El Menchito", capturado en 2015 y extraditado a EU en febrero de 2020, y Jessica Oseguera González, "La Negra", aprehendida el mismo mes en Washington cuando fue a visitar a su hermano.

"La Negra" fue arrestada en la sede de una Corte Federal por agentes de la DEA y del cuerpo de alguaciles de la sede judicial, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual había sido exonerada en México.

Rosalinda González, su esposa, es detenida

En noviembre de 2021, las autoridades mexicanas detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rosalinda González, esposa de Oseguera y supuesta operadora financiera del CJNG.

González es acusada de delincuencia organizada. Ya había sido detenida en mayo de 2018 por el mismo delito, además de lavado de dinero, pero fue puesta en libertad meses después tras pagar una fianza de cerca de 1.5 millones de pesos.

Cinco veces ha difundido su muerte

En cinco ocasiones se han difundido versiones sobre su muerte: la primera fue en 2015. EN esa ocasión se difundió que autoridades de Jalisco lo detuvieron y asesinaron. Esto provocó que criminales bloquearan distintos puntos de la ciudad. Este rumor se desmintió después

En marzo de 2018 se dio la segunda vez el rumor de su muerte. Esto, se dijo en ese momento, fue en un enfrentamiento con el Ejército en el llamado "Triángulo Dorado".

La tercera vez fue en junio de 2020, y esa vez hasta el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador salió a desmentir.

“Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba", dijo el mandatario en una conferencia.

La cuarta vez que se dio el rumor fue en 2022, cuando desde redes sociales se dijo que el nercotraficante había fallecido en un hospital de Jalisco ante un problema de salud.

Mientras, a finales de 2023, un corrido revivió la teoría de que murió hace tiempo. Autoridades no han corroborado dicha información.

