ColumnaInvitada | La justicia administrativa y el desarrollo económico en la Ciudad de México

Así, la actividad de las instituciones del Estado republicano, al incidir directamente en la vida y derechos de las personas, pueden llegar a trastocar su libre desarrollo. Por ello, el propio marco jurídico constitucional establece mecanismos legales para controvertir esta actividad, cuando se considere que se llevó a cabo de forma inadecuada o violando el marco legal que rige su actuar. Así es como se instituye la impartición de justicia administrativa, cuyo objetivo principal es la de dirimir las controversias que se suscitan entre las autoridades y los particulares.

En la Ciudad de México, desde hace más de 54 años, se consolidó un sistema de impartición de justicia administrativa que, en su esencia, previó instituir mecanismos eficaces, accesibles y sencillos que, sin perder su efectividad, permiten que las personas encuentren una ruta asequible para controvertir las acciones de las autoridades locales cuando consideren que ilegal e injustamente les fueron trastocados sus derechos y así, por mandato de una autoridad jurisdiccional, esos actos, revisados en legalidad, sean declarados nulos.

Cuando se combate un acto administrativo a través de un juicio de nulidad, quien lo interpone busca que se analice si el acto de autoridad fue realizado en estricto cumplimiento al marco legal vigente, es decir, que las facultades y atribuciones ejecutadas en el acto de autoridad, se hayan realizado en estricto acatamiento a los extremos que las normas jurídicas les permiten a las autoridades.

Este mecanismo de revisión, en el que se juzga la legalidad o ilegalidad del actuar de las autoridades, es un instrumento que materializa la seguridad jurídica que garantiza un estado de derecho eficaz, que permite un libre desarrollo de la sociedad y, consecuentemente, la certeza que la dinámica social puede desarrollarse en plena libertad, sin mayores restricciones que aquellas que impone la ley al tiempo que existen autoridades que ejercen su función en estricto apego al marco legal que rige su actuar.